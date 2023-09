iOS 17: veja os modelos de iPhone que devem receber novo sistema operacional da Apple

A- A+

A Apple anunciou, nesta segunda-feira (18), a chegada do iOS 17 para seus consumidores O novo sistema operacional (SO) da gigante de Cupertino traz, entre seus destaques, recursos novos para aplicativos como Telefone, FaceTime e Mensagens, além do NameDrop, recurso que usa a tecnologia no estilo AirDrop para facilitar o compartilhamento de contatos e Em Espera, que permite visualizar informações rápidas quando o iPhone estiver apoiado e recarregando.





Porém não são todos os smartphones da fabricante compatíveis com o novo iOS 17. Segundo a Apple, ficaram de fora os aparelhos lançados até 2017, como o iPhone X e o iPhone 8. Ou seja, no fim da lista, usuários com celulares como iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR conseguiram ser contemplados com a atualização.

Apple liberou Novo iOS 17 apenas para celulares lançados a partir de 2018. Foto: Apple Divulgação

Quais são os modelos de iPhone compatíveis com o iOS 17

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

