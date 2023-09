A- A+

iPhone 15: pré-venda no Brasil começa próxima quarta (27); preços do celular variam entre R$ 7.299 e R$ 13.999 Novos celulares da Apple já vêm com o iOS 17, versão atualizada do sistema operacional da empresa

A Apple liberou a pré-venda do iPhone 15 no Brasil. No site da empresa, é possível ver a data do início, marcada para o dia 27 de setembro, assim como conferir o preço dos produtos. Lançados no dia 12 de setembro, os novos modelos de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max chegarão ao território tupiniquim com preços que variam entre R$ 7.299 e R$ 13.999.

Os novos celulares da gigante já vêm com o iOS 17, a mais recente versão do sistema operacional, disponível desde a última segunda-feira (18) para modelos a partir do iPhone XR, XS e XS Max.



Entre os destaques dos novos celulares, está a presença inédita da entrada de carregamento USB-C, além de melhorias nas versões tradicional e iPhone 15 Plus, que passam a contar com lente principal de 48 MP e a adição da Ilha Dinâmica.

Nos modelos de iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, o consumidor ainda vai encontrar um novo processador, uma carcaça de titânio e uma atualização no zoom óptico que agora chega a 5x.

Modelos de iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max também estão na lista. Foto: Apple/Divulgação

Veja os preços dos modelos

iPhone 15

Com 128 GB de armazenamento: a partir de R$ 7.299

Com 256 GB de armazenamento: a partir de R$ 8.099

Com 512 GB de armazenamento: a partir de R$ 9.599

iPhone 15 Plus

Com 128 GB de armazenamento: a partir de R$ 8.299

Com 256 GB de armazenamento: a partir de R$ 9.099

Com 512 GB de armazenamento: a partir de R$ 10.599

iPhone 15 Pro

Com 128 GB de armazenamento: a partir de R$ 9.299

Com 256 GB de armazenamento: a partir de R$ 10.099

Com 512 GB de armazenamento: a partir de R$ 11.599

Com 1 TB de armazenamento: a partir de R$ 13.099

iPhone 15 Pro Max

Com 256 GB de armazenamento: a partir de R$ 10.999

Com 512 GB de armazenamento: a partir de R$ 12.499

Com 1 TB de armazenamento: a partir de R$ 13.999

