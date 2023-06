iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X não devem ser atualizados pela Apple

A- A+

Os celulares da Apple, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, ficaram de fora da lista de modelos que devem receber as novidades apresentadas para o novo iOS 17. Os três aparelhos foram lançados em 2017 e, na época, compartilharam características como processador e suporte ao carregamento sem fio. A lista com os modelos que serão contemplados com o novo sistema operacional da Maçã foi divulgada discretamente na segunda-feira (6), durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023.

Ao todo, 20 smartphones presentes no catálogo da Apple devem receber a atualização em setembro, quando o Sistema Operacional for lançado oficialmente. Entre os modelos estão o iPhone XR, a segunda geração do iPhone SE (e posteriores) e os iPhone XS e XS Max.

Novo iOS 17 deve chegar aos celulares da Apple em setembro. Foto: Apple/Divulgação

Confira a lista completa abaixo:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12,

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE geração 2 ou posterior

Entre as novidades que devem chegar ao iOS 17, estão atualizações para os apps Telefone, FaceTime e Mensagens - que passará a oferecer uma experiência mais próxima aos mensageiros como WhatsApp e Telegram. A possibilidade de criar um perfil de contato - para você ou para os outros - e compartilhá-lo via NameDrop (com a mesma tecnologia usada para passar arquivos via AirDrop) e o modo Em Espera, que transforma o celular em uma agenda, quando este estiver acoplado a um dispositivo específico da Apple.

A WWDC 2023 aconteceu em Cupertino, na Califórnia e a empresa anunciou também seu novo óculos de realidade mista, Apple Vision Pro, um novo MacBook Air de 15 polegadas, além de atualizações para outros Macs e sistemas operacionais de seus produtos.

