iP.Rec promove evento para debater regulações de Inteligência Artificial e Inovação Evento contará com a presença do inglês Aaron Bailey Athias, do Alan Turing Institute

Nesta quarta-feira (20), o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife (iP.rec) irá promover debate sobre a regulação de sistemas inteligentes, chamado “Inteligência Artificial e Inovação: debate sobre limites éticos, sociais e o ambiente regulatório”. O evento acontece às 15h30, no auditório Tobias Barreto, na Faculdade de Direito do Recife (FDR), no bairro da Boa Vista, no Centro da capital pernambucana.

A abertura é uma apresentação inédita no Brasil do relatório "Strengthening Resilience to AI Risk ̃ com a Aaron Bailey Athias, do Centro de Tecnologia Emergente e Segurança (CETaS) do Alan Turing Institute, instituto de ciência de dados e inteligência artificial no Reino Unido. Ele deve trazer aos presentes os resultados da pesquisa, para discutir sobre riscos da IA e políticas públicas associadas.

Segundo a organização, fazem parte da programação também duas mesas de debate sobre diferentes desafios para a regulação de IA no país: "Elementos globais e o debate brasileiro, responsabilidade civil por danos causados por IA" e "Titularidade de direitos autorais e geração de conteúdos jornalísticos por sistemas inteligentes". A intenção é gerar reflexões sobre uma proposta regulatória que permita inovar sem interferir no interesse social.

As atividades contam com a participação de especialistas de empresas e organizações como Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e Google.



O evento faz parte do ciclo de ações do minicurso “Inteligência Artificial: uso ético da tecnologia e o papel de políticas públicas para a inovação”, ministrado pelo iP.rec em parceria com a Escola de Governança da Internet (EGI), do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

Quem quiser participar, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.

