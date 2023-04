A- A+

"It's a me, Mario!": 7 jogos do encanador da Nintendo para conhecer antes de assistir ao filme Jogos trazem gostinho de aventura para antigas e novas gerações

O personagem mais famoso da Nintendo é, sem dúvida alguma, Mario. O encanador baixinho e bigodudo é amado por gerações e chegou mais uma vez ao cinema - dessa vez, com a animação Super Mario Bros. O Filme. A história se trata de uma aventura fantástica, que passa pelo cenário de diversos títulos clássicos da franquia Mario Bros. e que tenta encantar tanto quem já teve a oportunidade de jogar os games clássicos, como uma geração que ainda não se aventurou em suas fases.

Em 1985, a Nintendo lançava o primeiro Super Mario Bros., mas essa não foi a estreia do personagem. De lá para cá, são centenas de jogos em que o encanador aparece, seja como personagem principal, seja como coadjuvante. Para conhecer melhor ou relembrar as tantas aventuras de Mario e sua turma (formada pelo irmão Luigi, princesa Peach, Toddy e muitos outros), além de entrar no clima do filme - que já é uma das maiores estreias da empresa no cinema -, o blog de Tecnologia e Games separou uma lista com sete jogos para você aproveitar. A maioria pode ser comprada no console da japonesa, Nintendo Switch.

Donkey Kong

Para começar a lista, temos o clássico Donkey Kong, lançado em 1981. Apesar de o game não abrir a franquia Mario Bros, foi nele que o personagem apareceu pela primeira vez. Na época, além de ser chamado apenas de Jumpman, Mario também não era encanador, mas, sim, marceneiro. Originalmente, seus desenvolvedores queriam que esse jogo fosse um game do Popeye, mas a demora em conseguir as licenças acabou ajudando na criação dos personagens mais famosos da Nintendo.

Super Mario Bros.

Cinco anos depois de sua primeira aparição, Mario ganhou seu próprio game. Super Mario Bros. trazia a aventura clássica do encanador, passando por diversos obstáculos para salvar a princesa Peach das garras do vilão Browser. Nessa aventura, temos elementos que viriam a se tornar clássicos, como o quadradinho com brinde, além da presença do irmão do Mario, Luigi.

Super Mario World

Para quem viveu uma infância nos anos de 1990, Super Mario World é e sempre será um clássico. O game já teve mais de 650 milhões de cópias vendidas e podia ser jogado no Super Nintendo e no Game Boy. Foi aqui também que surgiu o famoso dragãozinho Yoshi.

Mario Kart

Outro game muito popular tanto nos anos de 1990, quanto atualmente, é Mario Kart. O primeiro foi lançado em 1992, mas, de lá para cá, a Nintendo fez diversas versões, pistas, inserindo até mesmo personagens de outras franquias para animar a corrida maluca do encanador. Feito para jogar em grupo, é possível encontrá-lo na sua versão mais moderna na loja do Nintendo Switch, sob o título de Mario Kart 8 Deluxe.

Super Mario 3D World

Inicialmente lançado para o Wii U, Super Mario 3D World recebeu críticas bastante positivas, tanto pela jogabilidade, quanto pelos desafios encontrados em cada mundo. Nessa aventura, é possível dar habilidades de gato para os personagens, com uma dinâmica bastante animada nas partes em que pode ser jogado em grupo.

Mario Odyssey

Uma super aventura em 3D traz o personagem em estágios que brincam entre visuais clássicos e modernos da franquia. Nessa versão, o chapéu do Mario também é apresentado como um personagem jogável. Trata-se de um dos títulos mais aclamados da história do encanador bigodudo, sendo sucesso de público e crítica, principalmente, pelas homenagens aos outros jogos da franquia.

Super Mario Party

Feito para brincar com amigos e familiares, Mario Party simula um jogo de tabuleiro 3D, em que se precisa avançar pelas casas para superar os adversários e os desafios. Ao todo, o game traz 80 minijogos que podem ser desfrutados tanto com amigos offline, quanto online.

