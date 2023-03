Jogo brasileiro que mistura realidades é destaque na SXSW 2023; conheça Yuki MR

A- A+

Em um salão inteiro com estandes promovendo experiências de Realidade Aumentada (AR) no South by Southwest (SXSW) 2023, um jogo brasileiro tem se destacado e atraído a atenção de quem visita o evento. Yuki é um game de VR (realidade virtual) que mistura os gêneros bullet hell e roguelike, criado pelo estúdio Arvore Immersive e originalmente lançado em 2021. Ele chega ao SXSW trazendo uma atualização para a aventura que usa realidade mista - ou seja - mistura elementos físicos e digitais para criar a experiência.

“Nosso projeto foi curado e selecionado como sendo um projeto de inovação. Não só porque é um jogo em realidade mista, mas porque ele traz de uma forma muito lúdica e fácil de entender, esses conceitos que a gente acaba ouvido. É muito difícil a gente imaginar sem conseguir experimentar”, explica Rodrigo Terra, cofundador da Arvore.

Ao chegar ao estande, você é convidado a colocar óculos bastante confortáveis e recebe um controle para atirar nos inimigos. O blog de Tecnologia e Games participou da demo, que dura cerca de 5 minutos e é bastante divertida.

Os personagens que o jogador precisa derrotar surgem não em um cenário criado digitalmente, mas no próprio espaço da feira. Rodrigo afirma que jogar o game com essa atualização é também uma forma de explicar, na prática, como funcionam os conceitos de metaverso e realidade mista. “Através desse nosso lançamento já dá para mostrar pras pessoas o que é essa ideia”, disse.

Yuki MR

Durante a demo do jogo, é preciso usar os óculos de realidade virtual. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

No jogo original, o jogador se transforma em uma criança voando por mundos multidimensionais, segurando seu boneco de ação favorito, Yuki, mas de forma sempre linear. Para o Yuki MR, nome do update, será possível viver uma aventura em 360º, com monstros saindo de diversos lugares ao redor do jogador. O tempo estimado para esse novo estágio é de meia hora.

“O Yuki nasceu de uma vontade de falar sobre várias coisas. Ele tem uma estética de anime, mas digerida na nossa cultura. Na história do jogo, você é uma menina que está em outra dimensão e ela adora um desenho de sábado de manhã, que é o Yuki. Quando você começa a jogar o Yuki, é possível perceber que não está jogando dentro de um desenho, está jogando dentro da imaginação dela”, explica Terra, que ressalta estar bastante empolgado com o resutado final da atualização.

“O Yuki MR, esse modo novo, é um 360º em ondas de inimigos e assim é um dos melhores usos que eu tô vendo da realidade mista, tá super divertido”, finaliza.

O jogo será lançado no final do mês, com o headset novo da HTC e chega, aos poucos, para as plataformas até o final do ano.

Outros painéis

Além do game brasileiro, o saguão do hotel Fairmount Austin, em que ficam os estandes, também contou com diferentes experiências. Entre as que mais chamam atenção está um jogo argentino chamado Eggescape, um documentário sobre o fim da escravidão na Colômbia, simuladores de organismos simbióticos e até o show de uma banda de K-Pop sul-coreana chamada vespa.

O blog de Tecnologia e Games está fazendo a cobertura completa do SXSW 2023 diretamente de Austin, no Texas, a convite do Itaú.

Veja também

Futebol Mais jovens chegando: Náutico apresenta goleiro Cássio e atacante Alisson