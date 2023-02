A- A+

Jogo inspirado na história da poesia do Pajeú de Pernambuco chega à Play Store e redes de ensino Projeto traz a vida e obra de dezenas de poetas e poetisas do Sertão do Pajeú

Jogo gratuito com uma narrativa de aventura ficcional, "As Aventuras de um Pajeú Encantado", abreviado como "Pajeú Encantado", ensina sobre a história dos poetas e poetisas do Sertão do Pajeú de Pernambuco e regiões próximas.

O projeto se propõe a inovar na busca pela diversificação do ensino de literatura nas escolas, além de preservar as obras citadas e incentivar o turismo cultural.

O game, disponível gratuitamente na PlayStore, para dispositivos Android, e com versões para Windows e Mac, foi desenvolvido pelo jornalista, pesquisador e cineasta pernambucano Jefferson Sousa.

Tema de uma das aulas de Português da Escola Municipal para Aulas Digitais (EMAD), da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Recife, destinada aos alunos do 6º ao 9º ano de toda a rede, o jogo também conta com uma narrativa em audiodescrição, uma função de acessibilidade para fazer com que pessoas com limitações visuais consigam usufruir do enredo do jogo - o serviço está disponível na página do Instagram oficial.

Narrativa

Amanda, Helena, William e Cícero são quatro aventureiros de personalidades bem diferentes que se uniram em busca do mesmo sonho: chegar na Cidade Flutuante. O tão sonhado lugar é onde estão os cânones da poesia popular dos sertões nordestinos, como Rogaciano Leite e Louro do Pajeú, uma espécie de olimpo da poesia popular.

Todavia, o caminho até ser um poeta ou poetisa de renome é longo e, para chegar até o objetivo final compreendendo as motivações de sua jornada, é preciso realizar uma trajetória de muitos desafios e aprendizados que envolvem história, cultura e turismo.

Um RPG em sistema de batalhas de turno, os personagens vão evoluindo na medida em que o jogo avança e a pessoa jogadora vai conquistando batalhas e itens, sendo possível também escolher a ordem de prioridade dos quatro protagonistas na trama.

Veja também

Presidência Em meio a pedidos por desistência, Girão é terceira via na disputa para a presidência do Senado