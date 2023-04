A- A+

Kuwait lança apresentadora virtual de televisão criada com IA; veja vídeo Apelidada de "Fedha", ela apareceu no sábado na conta no Twitter do site Kuwait News

Um veículo do Kuwait lançou uma apresentadora virtual de televisão, criada com Inteligência Artificial (IA), com a ideia de que conduza um noticiário deste país do Golfo.

Vestida com uma camiseta branca e um casaco preto, "Fedha" apareceu no sábado na conta no Twitter do site Kuwait News, no âmbito de um projeto ainda em fase de testes.

"Sou Fedha, a primeira apresentadora do Kuwait que trabalha com Inteligência Artificial no Kuwait News. Que tipo de notícia você prefere? Ouvimos suas opiniões", disse em árabe clássico.

O site, afiliado ao Kuwait Times, o primeiro jornal em inglês do Golfo fundado em 1961, está testando o potencial da IA para propor "conteúdo novo e inovador", explicou editor-chefe, Abdulá Boftain, à AFP.

أول مذيعة في #الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي



• #فضة.. مذيعة #كويت_نيوز الافتراضية



• ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها بتقديم #فضة زميلتنا الجديدة؟ .. شاركونا آراءكم pic.twitter.com/VlVjasSdpb — كويت نيوز (@KuwaitNews) April 8, 2023

Em sua opinião, a apresentadora pode, no futuro, adotar o sotaque kuwaitiano e apresentar um noticiário na conta do Twitter do Kuwait News, que conta com mais de 1,2 milhão de seguidores.

A aparência física da apresentadora, loira de olhos claros, reflete, segundo Boftain, a diversidade da população do rico país petroleiro, composta por kuwaitianos e expatriados.

"Fedha representa todo o mundo", afirma.

Seu vídeo de apresentação de 13 segundos suscitou muitas reações nas redes sociais, especialmente de jornalistas.

"Nossos empregos estão em risco. Fedha e seus colegas serão nossos substitutos em um futuro próximo?", questiona um deles.

