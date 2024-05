A- A+

Legenda no Instagram: saiba como ativar a nova função da rede social Opção está disponível tanto para vídeos dos stories quanto para o reels

Legendar os vídeos do Instagram de forma automática e sem precisar da ajuda de outros aplicativos. O que era um desejo antigo dos usuários da rede social gerenciada pela Meta se tornou realidade com a nova função disponibilizada neste final de semana.

O recurso está sendo liberado para celulares com o sistema operacional Android e iOS de forma gradual. A ferramenta está disponível para ser utilizada tanto nos reels quanto nos vídeos dos stories. No entanto, em alguns dispositivos, é preciso ativá-la para que ela apareça durante a edição de mídia.

Esse processo deve ser realizado apenas uma vez e, em seguida, a opção de legenda aparecerá de forma automática para o usuário da rede social.

Ferramenta aparece entre as opções de stickers da rede social | Foto: Instagram/Reprodução

Saiba como ativar as legendas no Instagram:

Ao entrar no aplicativo, o usuário deverá procurar a opção de reels

Em seguida, ele deverá selecionar algum vídeo da galeria como se fosse realizar a publicação

Depois, será necessário clicar na opção de stickers localizada no canto superior direito da tela e selecionar legendas

Nesse momento, ele deverá ativar a opção para que ela passe a ser apresentada durante a postagem de vídeos

Depois de ativada, a ferramenta é liberada tanto para stories quanto para reels. Ao ser selecionada, ela passa a transcrever o áudio e gera uma legenda de forma automática.

Caso encontre algum erro, o usuário pode clicar na legenda gerada e realizar a edição do texto.

O Instagram permite, ainda, a personalização com a escolha de fontes e os tons da legenda. Além disso, o tamanho e o tempo de vídeo no qual a legenda aparecerá também pode ser editado conforme a preferência do usuário.

