Lego Fortnite é disponibilizado gratuitamente pela Epic Games

Com o visual inspirado no tradicional jogo de blocos, o Lego Fortnite foi lançado nesta quinta-feira (7), pela Epic Games. Focado em proporcionar ao jogador uma nova aventura de sobrevivência e criação, o game está disponível para download gratuito por meio do site do Fortnite.

O jogo é compatível com PlayStation 5 e 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch, PC e Android. Além disso, o Lego Fornite também está disponível na nuvem, o que permite que ele seja jogado no celular.

A versão em Lego do Fortnite leva ao jogador o desafio de coletar recursos para construir sua própria vila, que também poderá ser utilizada para abrigar amigos. Ao convidar novos habitantes, será possível obter ajuda para os serviços de agricultura, cozinha, fundição, construção, entre outros.

Outra opção é o modo Sandbox. Nele, é possível gerar construções e itens sem precisar de recursos e aumentar o nível de personalização do novo mundo ao ativar ou desativar as configurações avançadas que definem desde a presença de inimigos até a fome do personagem.

O jogo traz, ainda, a opção de utilizar bancadas de criação, que possibilitam a elaboração de ferramentas. Dessa forma, é possível contar com uma serraria, casa de troncos, entre outros.

O Lego Fortnite também permite que o novo mundo seja explorado por até oito jogadores. Para tal, o personagem principal deverá fornecer sua chave de acesso para os convidados que poderão acessar e editar o mundo.

Com foco na personalização, o jogo reúne mais de 1.200 trajes com estilos Lego, que podem ser utilizados sem a cobrança de custos adicionais para uso.

