Lego Fortnite ganha atualização para a construção de veículos; confira as principais novidades 

Sucesso entre os games de sobrevivência, o Lego Fortnite ganhou uma atualização nesta terça-feira (26). A novidade foi anunciada pela Epic Games, empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo.

Lançado em dezembro de 2023, o jogo passará a receber atualizações neste ano. O update recente, batizado de Maquinaria Maluca, traz novidades na construção de veículos realizada no mundo aberto.

Três novos tipos de maquinário foram liberados para os jogadores, cada um com uma função e características diferentes. O primeiro é o quadriciclo, descrito como ideal para transportar o jogador de um bioma até outro.

Quadriciclo do Lego Fortnite | Foto: Epic Games/Divulgação

Já o off-road foi feito para carregar vários passageiros, enquanto a carreta deve ser usada para o serviço pesado.

Off road do Lego Fortnite | Foto: Epic Games/Divulgação

Para desbloquear a receita de criação dos veículos, os jogadores deverão acrescentar ícones no inventário. No caso do quadriciclo, será preciso ter uma bateria. Enquanto para o off-road e para a carreta, será necessário ter no inventário uma madeira macia e um pinhal gélido, respectivamente.

Após realizar a coleta e desbloquear a receita, será possível criar os veículos por meio do menu de construção.

Carreta do Lego Fortnite | Foto: Epic Games/Divulgação

Outras novidades foram liberadas com o update desta terça. Entre elas, um recurso de transferência inteligente que deverá melhorar a jogabilidade do game. Com ele, todos os itens iguais poderão ser transferidos de uma vez só no armazenamento. Além disso, a durabilidade e a estabilidade de algumas das construções também foram ajustadas.

O Lego Fortnite está disponível nas seguintes plataformas: Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S. O jogo pode ser baixado gratuitamente por meio do site da Epic Games, disponível neste link.

Confira o trailer com as novidades do Lego Fortnite:

