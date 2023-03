A- A+

Lenovo anuncia o IdeaPad 1, notebook leve e fininho para o dia a dia Com versões de processadores Intel de 12ª geração e AMD, modelo chega para substituir ideapad 3

A Lenovo anunciou nesta segunda-feira (20), o lançamento do novo IdeaPad 1, um notebook de entrada que agora faz parte de seu portfólio brasileiro. Os modelos da linha podem trazer processadores Intel de 12ª geração e AMD e chegam ao mercado como substitutos para o Ideapad 3, que sairá de linha, de acordo com a empresa.

O IdeaPad 1 vem com uma tela HD de 14 ou 15 polegadas, com 45% NTSC (fidelidade de cores) e moldura que promete até 87% de proporção de área útil, ou seja, bem fininha nas laterais. Ele também é uma boa opção para quem procura por um notebook mais leve, uma vez que pesa apenas 1,4 kg, além de já vir com protetor de privacidade para webcam.

Nas configurações internas o notebook oferece placa gráfica integrada Intel Iris Xe ou AMD Radeon, memória de até 16GB, SSD expansível até 1 TB e bateria de rápido carregamento. O computador portátil conta com entradas USB-C, duas USB-A, HDMI, um leitor de cartão SD. Entre as ferramentas destacadas pela Lenovo está o cancelamento de ruído, importante para quem precisa de silêncio durante as videochamadas.

O IdeaPad 1 estará disponível este mês, e o preço sugerido para o mercado brasileiro é a partir de R$ 2.599,99.

