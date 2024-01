A- A+

LG apresenta TV OLED sem fio com tela transparente; confira imagens do aparelho Televisão se destaca pela diversidade de opções de instalação no ambiente

Com uma tecnologia inovadora, a primeira TV OLED transparente sem fio do mundo foi apresentada nesta terça-feira (9) pela LG Eletronics. Batizado de TV LG Signature OLED T, o aparelho tem 77 polegadas e possibilita uma experiência de imagem em 4K para o usuário.

Para garantir a visualização OLED da imagem, é preciso que o usuário pressione o botão que aciona a tela de contraste. A televisão é equipada com o processador Alpha 11 AI, que utiliza a inteligência artificial para melhorar o desempenho gráfico e aumentar a velocidade de processamento.

TV foi apresentada ao público nesta terça-feira (9) | Foto: LG/Divulgação

O equipamento conta também com a Zero Connect Box da LG, que utiliza a tecnologia de transmissão sem fio para enviar imagens e som em 4K para o aparelho. Com a caixa, é possível utilizar a televisão em qualquer lugar do cômodo onde ela será instalada, sem a necessidade de conexão do aparelho com tomadas.

Por ser transparente, o objetivo é que a televisão consiga se integrar ao ambiente sem causar a sensação de ocupar espaço. O aparelho disponibiliza ainda o recurso T-Bar, que insere um painel de informações como alerta de notícias na parte inferior da tela.

Produto também pode ser utilizado no modo opaco | Foto: LG/Divulgação

“A TV LG SIGNATURE OLED é um resultado incrível de inovação orientada para o consumidor, oferecendo experiências de tela totalmente novas, além da qualidade de imagem e desempenho da nossa premiada tecnologia OLED”, afirmou o presidente da LG Home Entertainment Company, Park Hyoung-sei.

“A OLED transparente da LG dá aos clientes maior liberdade para organizar os seus espaços residenciais, sinalizando um caminho para um futuro promissor para o setor de televisões”, completou.

Apesar de ter sido apresentado ao público nesta terça-feira (9), o modelo ainda não tem previsão de lançamento no mercado nem teve seu preço divulgado.



