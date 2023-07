LG celebra 10 anos de OLED; veja as TV que devem chegar ao Brasil

A- A+

SÃO PAULO - A LG Eletronics apresentou, na última quinta-feira (13), seus novos modelos de TV OLED. A fabricante celebrou 10 anos da tecnologia da marca apresentando os televisores das linhas Signature OLED M3, além das OLED evo C3 e evo G3.



Outro destaque do catálogo foi a LG OLED Flex, que consegue alterar sua curvatura - alternando de plano para curvo - para melhor atender o usuário. O produto conta com três módulos de curvatura padrão: 100% plana, 50% curva ou 100% curva, além de oferecer 20 níveis diferentes de curvatura manual, segundo a LG. O aparelho ainda não teve o preço divulgado pela empresa, mas deve ficar disponível ainda em 2023.

Em uma apresentação que contou com jornalistas e influenciadores, a empresa revelou que apenas alguns dos modelos chegam ao varejo até o final do ano. Entre os que devem ficar de fora das prateleiras dos varejistas, está a LG Signature OLED M3, apresentada pela marca como a primeira TV OLED sem fio do mundo. O aparelho possui uma tela de 97 polegadas com resolução 4K e taxa de atualização de 120Hz, mas não tem possui para ser comercializada no Brasil.

LG Signature OLED M3, apresentada pela marca como a primeira TV OLED sem fio do mundo. Foto: LG/Divulgação

O que deve vir por aqui

Entre os destaques que devem chegar até o final do ano, estão a LG OLED evo G3, que conta com recursos como o Brightness Booster Max, que eleva o brilho da tela em 70% em comparação a um modelo OLED convencional e o One Wall Design, que permite uma instalação rente à parede. O G da linha representa a palavra Galeria, justamente para dar indicativos de que a TV pode ser instalada como parte da decoração do ambiente.

Disponível em tamanhos de 55 e 65 polegadas, a TV está equipada com o novo processador inteligente α9 (Alpha9) Gen 6 da LG, traz opções de recursos que trabalham com Inteligência Artificial (IA) como AI Picture Pro, para otimização de imagens e o AI Super Upscaling, que promete entregar imagens limpas, de aparência natural, exibindo textos aprimorados e alta resolução, sem remover os detalhes intencionais.

Além disso, o consumidor poderá encontrar a dobradinha da Dolby, que inclui o Dolby Vision IQ e o Dolby Atmos, proporcionandp som surround multidimensional. Segundo a fabricante, a linha evo G3 dispensa o uso de controle remoto para receber comandos de voz: basta dizer “Hi, LG”, que a TV ativará para controlar até eletrodomésticos.

Já a LG OLED evo C3 pode agradar uma gama maior de consumidores graças à variedade de tamanhos. Com televisores que vão de 42 polegadas a 83 polegadas, resolução 4K UHD e taxa de atualização de 120 Hz, a TV também traz um recurso que aumenta o brilho, mas em até 30%.

Ambas as TVs vêm com o novo sistema operacional da LG, apresentado durante o evento de 10 anos, webOS, que, além de permitir a personalização dos recursos em tela, pode elencar apps como Office 365 em um card de Home office. As TVs chegam ao mercado custando a partir de R$ 9.999, a evo G3, e R$ 6.499,90, a evo C3. Ambas seguem em exposição na CASACOR 2023 São Paulo até o dia 6 de agosto.

Vale ressaltar que a linha LG OLED Objet Collection, Posé - lançada este ano, segue forte no catálogo e teve seu sistema operacional também atualizado.

*A jornalista viajou a convite da LG

Veja também

Banco do Nordeste adere ao programa Desenrola Brasil para renegociar dívidas