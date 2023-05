LG traz TV premium com tecnologia OLED, Objet Collection Posé, ao Recife por R$ 10.449

A- A+

A LG trouxe ao Recife, em parceria com a Nagem, sua smart TV de luxo LG OLED Objet Collection Posé. A TV está em exposição em um dos ambientes pensados para a 10ª edição do RioMar Casa, um evento de arquitetura e design que acontece no shopping RioMar, no bairro do Pina, Zona Sul da capital pernambucana. O televisor foi apresentado pela primeira vez durante a semana de Design de Milão 2022 e é considerado o maior rival da The Serif, da Samsung, unindo tecnologia de ponta com uma estética que se propõe a integrar ambientes como parte também da decoração.

"Quando nós decidimos trazer para o Brasil a OLED Posé, uma das coisas que falamos na LG foi 'precisamos trazer para o Nordeste' e aqui estamos para fazer o lançamento com vocês", disse Adriano Pessoa, Gerente de Produto TV da LG do Brasil, ao blog de Tecnologia e Games.

O executivo ressalta que, desde que a TV foi lançada no mercado brasileiro, em março, a intenção da marca era fazer eventos especiais de lançamento no Nordeste. Segundo ele, pesquisas de mercado mostram que as vendas de TVs na região Nordeste cresceram 25% nos últimos dois anos eu que é possível perceber um aumento de 81% na preferência pelo consumo de "TVs especificadas e de alto valor agregado", em outras palavras, linhas premium e telas grandes que custam mais R$ 9 mil, como é o caso da Posé.

Sobre a LG OLED Objet Collection Posé

Adriano Pessoa, Gerente de Produto TV da LG do Brasil. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

A nova TV da LG traz uma tela de 55 polegadas com resolução 4K UHD, além de contar com tecnologia OLED - que garante cores mais realistas. Por se tratar de um dispositivo premium, o televisor ainda tem taxa de atualização de 120 Hz. Seu design é marcado pelos pés que apoiam a TV lembrando um cavalete e imitam uma posição do balé chamada Posé, dando nome ao aparelho.

"Ela foi feita com um design diferente, um conceito mais arredondado, com a parte embaixo da borda é revestida de tecido que vai até a parte traseira e não afeta em nada os alto-falantes da TV", explicou Adriano. Na parte de traz, o aparelho traz um compartimento para colocar outros eletrônicos - como roteadores e TV Box e até mesmo livros.

Para quem não gosta de fios aparentes, o executivo ressalta que ela também vem com um organizador de cabos, deixando a visão da TV limpa para se integrar ao ambiente. A Posé também se conecta com Google Assistente, Amazon Alexa, e plataforma LG ThinQ. Seu controle remoto funciona como um “mouse na tela” e possui botões de acesso rápido aos streamings preferidos, além de conexão NFC. Os recursos Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos também estão presentes.

Ao desembarcar no Brasil, o produto chegou como preço sugerido de R$ 14.299, mas para o Recife, a parceria com a Nagem coloca o aparelho custando R$ 10.499,05, disponível no varejo físico e on-line.

