Little Kitty, Big City é liberado para Xbox Pass nesta quinta-feira (9) Jogo foi lançado nesta quinta e também está disponível em outras plataformas

Lançado pela desenvolvedora Double Dagger Studio nesta quinta-feira (9), o game Little Kitty, Big City já está disponível para Xbox Pass. Com um mundo aberto, o game apresenta ao jogador a missão de vivenciar a rotina de um gato curioso que enfrenta uma série de desafios durante o caminho de volta para casa.

Para chegar até o destino, é preciso explorar a cidade e todos os perigos que se revelam durante a caminhada. No entanto, o percurso não fica restrito aos desafios. Isso porque o gato também vivencia a oportunidade de conquistar novos amigos e se divertir durante o caminho.

Com classificação indicativa livre, o jogo está disponível em oito idiomas e ganhou avaliação positiva na Steam. Além de completar as missões propostas, o jogador também pode personalizar o personagem principal utilizando diversos acessórios liberados ao longo do game.

O mundo aberto permite ainda que o jogador explore a cidade no seu próprio ritmo e se conecte com outros animais que surgem durante a caminhada.

Na Steam, o Little Kitty, Big City está disponível por R$ 66,59. Já para Switch o jogo pode ser comprado por R$ 83,20. No Xbox, o game está disponível por R$ 92,45. Porém, o game é liberado de forma gratuita para quem possui o Xbox Pass. O modelo de assinatura está disponível por valores que variam entre R$ 29,99 e R$ 49,99 por mês dependendo do tipo de passe escolhido pelo jogador.

Confira o trailer de Little Kitty, Big City:

