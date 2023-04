LOUD conquista o bicampeonato e representará o Brasil no MSI

A- A+

A LOUD conquistou neste sábado (15) o status de bicampeã do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) após disputa contra a PaiN Gaming. Mesmo vencendo a Los Grandes (que contava com o topo do ranking de MVP) e garantindo sua chance de revanche, a PaiN terminou perdendo por 3x0 e deixando o título de bicampeã para a lotus branca (LOUD).

Com a vitória e o novo status, a LOUD se encaminha para representar o Brasil no Mid Season Invitational (MSI), torneio internacional de meio de temporada que contará com a participação das melhores equipes do mundo, em Londres, a partir do dia 2 de maio.

A LOUD entrará para os play-ins do MSI, que é um mata-mata para definir quem entra para a penúltima etapa da competição, os playoffs. Até o momento, quem entra com a lotus é a PSG Talon (Hong Kong), Rainbow7 (Mexicana), G2 Esports (Alemã), Golden Guardians (EUA), DetonatioN (Japão) e a Bilibili Gaming (China).

A equipe já desembarcou nesta segunda-feira (17) na Espanha, hospedados em Madrid já se preparando para a competição internacional.

"Estou muito orgulhoso com nosso time e todo staff, que conseguiu trabalhar duro, contornando toda dificuldade do início do split, dando a volta por cima, sendo campeã", afirma Bruno “Playhard”, CEO da LOUD.

O MSI tem data prevista para começar no dia 2 de maio e ir até o dia 21. Ainda não há detalhes de como será sua transmissão.

