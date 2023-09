A- A+

LOUD conquista o Recife e leva para casa terceiro título pelo CBLOL Atual tricampeã do torneio, quebrou um recorde inédito da modalidade no Brasil

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) ficou pequeno para a final do 2º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). A disputa pelo título de campeã aconteceu entre a favorita LOUD e a paiN Gaming, que tentava sair vitoriosa do certame pela primeira vez.

O embate emblemático retornou à capital pernambucana após 6 anos de hiato em uma série de Melhor de 5 (Md5) entre os times LOUD e paiN Gaming. Os portões foram abertos às 11h e o jogo começou às 13h, já com a favorita indo com tudo para cima da adversária. A grande final ainda contou com um show de abertura marcante de Marcelo D2 e Yung Buda.

Atual tricampeã do torneio, quebrou um recorde inédito da modalidade no Brasil, sendo a primeira equipe da história a vencer três CBLOL de forma consecutiva.

Geraldão ficou pequeno para tanta torcida. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Partida

A partida começou uma investida da paiN, que parecia que ia dar trabalho para a favorita, mesmo com a LOUD se esforçando para impedir os avanços da rival. Apesar desse susto inicial, a bicampeã conseguiu virar o jogo com folga, ditando o ritmo da partida e deixando a rival perdida, sem conseguir se reestruturar. Na segunda rodada, os meninos da LOUD voltaram com tudo e lideraram uma vantagem de pontos logo nos primeiros minutos.

O terceiro tempo começou com ares de que já estaria decidido. No entanto, a paiN Gaming conseguiu surpreender, iniciando a partida em vantagem e balançando a confiança da LOUD. A equipe saiu vitoriosa desse round, deixando o coração da torcida cheio de esperança.

No quarto e último round, não teve para paiN Gaming. A LOUD mostrou a que veio e, porque é considerada a favorita para o campeonato. Os jogadores ditaram o ritmo da partida e conseguiram finalizar a partida rapidamente, garantindo o tricampeonato pela primeira vez na história do CBLOL.

Recordes da equipe

Os atletas da equipe também quebraram recordes. Tinowns chegou a cinco títulos do campeonato, se tornando o jogador mais vitorioso da sua rota. Robô alcançou um feito inédito ao conquistar seu sexto troféu, igualando Felipe ‘’BrTT’’ (ex-paiN Gaming) e se tornando o jogador em atuação com o maior número de títulos conquistados. Já Ceos, que está invicto em finais de CBLOL, sem nunca perder uma partida em séries decisivas, conquistando o segundo título ao lado de Route. Por fim, Croc se tornou o coreano com o maior número de títulos do Campeonato Brasileiro de League of Legends.

