LOUD é vencedora do VCT Américas 2023 Com vaga garantida no Masters de Tóquio, veja os times que competem com a brasileira pelo prêmio

Após vencer de 3 a 0 contra a norte-americana NRG, a LOUD vence o VCT Américas 2023 e garante vaga no Maters Tokyo e na Champions de 2023. Os segundo e terceiro lugar, respectivamente a NRG e a Evil Geniuses, também garantiram as vagas.

Com direito a um MVP argentino (Most Valuable Player, ou "Jogador Mais Valioso" em tradução livre), título arrebatado por “saadhak” Delipetro, o caminho da LOUD foi garantido com folga.

Com uma fase de grupos quase gloriosa, contando com apenas uma derrota, a LOUD terminou em primeiro lugar e seguiu liderando nas outras etapas e sendo a primeira equipe a chegar nos playoffs da competição.

Apesar da final desse domingo (28) ter sido uma MD5 (melhor de cinco), foram necessários apenas três mapas (Ascent, Bind e Fracture) para a LOUD se consagrar campeã.

A final mais assistida do torneio

Fazendo parte de uma franquia de competições em conjunto com a VCT Pacífico (Ásia) e a VCT EMEA (Europa), o VCT Américas teve a final da LOUD contra a NRG como a partida mais assistida de todas as ligas.

De acordo com a plataforma Esports Charts, a transmissão teve um pico 552 mil espectadores simultâneos, isso enquanto a do Pacífico obteve um número por volta de 400 mil e o europeu cerca de 330 mil.

Todas as três ligas internacionais terminaram nesse domingo. O próximo torneio oficial de Valorant é o Masters Tokyo 2023, previsto para acontecer do dia 11 ao dia 25 de junho, no Japão. Nele, 12 times se enfrentarão para garantir uma parte do prêmio de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões).

Confira a lista de times que vão para o Masters Tokyo 2023:

Attacking Soul Esports

DRX

Evil Geniuses

EDward Gaming

Fnatic

FUT Esports

LOUD

NAVI

NRG

Paper Rex

Team Liquid

T1

