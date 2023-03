Lula não deve pagar por selo de verificação no Twitter

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai pagar para ser verificado no Twitter. A plataforma criada pelo bilionário Elon Musk começará a cobrar, a partir de abril, para que seus usuários tenham o desejado selo de verificação. Usuários comuns, artistas e outras personalidades que quiserem o carimbo terão que assinar o Twitter Blue, versão paga da rede social. A cobrança não se estende a governos e presidentes, que terão a gratuidade do serviço.

Por conta disso, não apenas Lula, mas todos os membros de seu governo poderão ser verificados com um selo cinza, reservado para organizações governamentais e presidentes.

Outros usuários que quiserem manter ou ganhar a autenticação, porém, precisarão desembolsar a quantia de R$ 42 por mês ou R$ 36,47 mensais, para quem assinar o plano anual da plataforma.

Com um número de celular verificado, os usuários receberão um selo azul após aprovados. Entre os benefícios que a assinatura oferece, estão, além do selo, a possibilidade de editar tweets, fazer upload de vídeos de 1080p, enquetes, ter um leitor, navegação personalizada, pastas de itens salvos, além de ter suas publicações priorizadas na timeline. Vídeos longos e menos anúncios também fazem parte das vantagens do Twitter Blue.

Para empresas, organizações sem fins lucrativos e instituições governamentais é preciso preencher um formulário diferente, antes de concretizar a assinatura. As organizações selecionadas ganham uma marca dourada e um avatar quadrado se for uma empresa com ou sem fins lucrativos e os órgãos do governo, um selo cinza e um avatar circular.

Vale ressaltar que a assinatura Twitter Verified Organizations, feita para empresas, custa US$ 1.000/mês (mais impostos aplicáveis), o que dá aproximadamente, R$ 5.298 mil, além de serem cobrado US$ 50/mês (cerca de R$ 264) para cada afiliado adicionado. Por enquanto, esse pacote está disponível apenas nos Estados Unidos e ainda não há previsão de chegar ao Brasil.

