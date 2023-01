Mac Mini e novo MacBook Pro são lançados pela Apple; preços podem chegar a mais de R$ 70 mil

A- A+

A Apple pegou todo mundo de surpresa esta semana ao divulgar o lançamento de um novo MacBook Pro (com modelos de 14 e 16 polegadas) equipado com os recentes processadores M2 Pro e M2 Max. A gigante de Cupertino promete ainda mais potência nas máquinas, que devem ter um desempenho muito maior em relação aos modelos equipados com o chip M1 Pro.

O site brasileiro da marca foi atualizado, e o preço máximo pode assustar pelo tamanho das cifras, que começa em R$ 7.499, o Mac Mini com M2, e pode chegar a até R$ 70.999, na configuração máxima do notebook de 16 polegadas equipado com o chip M2 Max.

M2 Pro, M2 Max e MacBook Pro

Novo MacBook Pro pode ser encontrado com 14 e 16 polegadas. Foto: Apple/Divulgação

Segundo a Apple, o processador M2 Pro expande a arquitetura de sua versão mais básica, M2, para fornecer uma CPU de até 12 núcleos e uma GPU de até 19 núcleos, com até 32 GB de memória unificada rápida. Já sua versão mais potente, o M2 Max, inclui uma GPU de até 38 núcleos, o dobro da largura de banda de memória unificada e até 96 GB de memória unificada.

Na prática, isso deixa os novos modelos de MacBook Pro mais rápidos e eficientes, já que poderão executar diversos comandos simultaneamente, com uma renderização de imagens até seis vezes mais rápida que o modelo do notebook que vem com o chip da Intel.

A Maçã também parece estar caprichando na duração da bateria dos aparelhos, já que a duração da bateria no MacBook Pro é agora de até 22 horas. O computador portátil também oferece suporte a Wi-Fi 6E e, pela primeira vez, monitores 8K. Completando a ficha técnica, estão tela Liquid Retina XDR, câmera FaceTime HD 1080p, sistema de som com seis alto-falantes e microfones que prometem som com qualidade de estúdio.

O MacBook Pro com M2 Pro possui um desempenho até 20% maior em relação ao M1 Pro. A GPU de até 19 núcleos oferece até 30% mais desempenho gráfico, e o Neural Engine é 40% mais rápido do que a versão anterior, acelerando tarefas de aprendizado de máquina, como análise de vídeo e processamento de imagens. O MacBook Pro com M2 Max, como o nome sugere, é ainda mais potente. Com uma GPU muito maior com até 38 núcleos, seu desempenho gráfico é até 30% superior ao M1 Max. Além disso, tem 20% a mais de desempenho e uma renderização de imagens ainda mais rápida.

Foto: Apple

Na carcaça do aparelho, o consumidor terá acesso a três portas Thunderbolt 4 para conectar periféricos de alta velocidade, carregamento MagSafe 3 e um conector de fone de ouvido compatível com fones de ouvido de alta impedância. O MacBook Pro inclui um slot para cartão SDXC para acesso rápido à mídia e uma porta HDMI para conexão conveniente a TVs e monitores, incluindo monitores 8K pela primeira vez.

Mac Mini

Novo Mac Mini promete ser ainda mais potente. Foto: Apple/Divulgação

Para quem prefere trabalhar com monitores maiores, a Apple apresentou novo Mac Mini, que ganhou o reforço dos processadores M2 e M2 Pro. Os processadores combinados com o sistema operacional macOS Ventura prometem uma experiência de desktop mais poderosa.

O aparelhinho, quando equipado com o chip M2, possui uma CPU de 8 núcleos com quatro núcleos de alto desempenho e quatro de alta eficiência e uma GPU de 10 núcleos. Com até 24 GB de memória unificada e 100 GB/s de largura de banda, atividades como edição de imagens no Adobe Photoshop são até 50% mais rápidas do que na geração anterior.

Por sua vez, ao vir equipado com o M2 Pro, o dispositivo apresenta uma CPU de até 12 núcleos, sendo oito núcleos de alto desempenho e quatro núcleos de alta eficiência, além de uma GPU de até 19 núcleos, 200 GB/s de largura de banda de memória — o dobro do M2 — e suporta até a 32 GB de memória. O Neural Engine é 40% mais rápido que o M1, e a Apple ainda promete desempenho dos jogos até 15 vezes mais veloz do que nos modelos baseados em processadores Intel.

Isso mostra um empenho pesado da fabricante de fazer com que seus clientes abandonem os dispositivos da marca com processadores da rival.

Preço e disponibilidade

Por enquanto, a Apple ainda não liberou as datas de entrega dos dispositivos, mas tudo indica que eles sejam liberados ao mercado brasileiro nas próximas semanas, uma vez que o valor já foi divulgado. Mas é preciso preparar o bolso uma vez que os aparelhos não saem por menos de R$ 7.499, o Mac Mini, R$ 23.999, o MacBook Pro de 14 polegadas e R$ 29.999, a versão do notebook com 16 polegadas. Em suas configurações máximas eles podem chegar a até R$ 47.799, o Mac Mini, R$ 68.999 e R$ 70.999, o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, respectivamente.

