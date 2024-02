A- A+

Made in Brazil Sale: Steam libera descontos nos jogos criados e desenvolvidos no País Games estão disponíveis com desconto de até 65%

Iniciada no ano passado, a Made in Brazil Sale da Steam está de volta à plataforma de jogos nesta semana. Até a próxima segunda-feira (19), diversos jogos brasileiros presentes na Steam poderão ser comprados com descontos.

Em 2024, a promoção acontece com o tema “Ecossistemas Brasileiros”. De acordo com a Steam, o objetivo é destacar a diversidade e riqueza da fauna e flora brasileiras. Neste ano, mais de 500 jogos criados por estúdios e desenvolvedores brasileiros entraram na promoção.

Uma das opções disponíveis é Frogue. Com elementos de roguelike, o jogo de ação foi lançado no dia 14 de fevereiro e está disponível com um desconto de 20%, custando apenas R$ 23,99.

Horizon Chase Turbo é uma das opções disponíveis | Foto: Divulgação

Outro destaque é o Horizon Chase Turbo, jogo de corrida arcade inspirado nos clássicos de corrida dos anos 1990. A versão base do game está disponível por R$ 49,99.

Já o combo composto pela versão base em conjunto com o Horizon Chase Turbo - Senna Forever está disponível com um desconto de 10%, custando R$ 71,00. Enquanto o combo com o Horizon Chase Turbo Soundtrack está disponível por R$ 54,79.

Uma terceira opção é o Spirit of the Island, que está com um dos maiores descontos da promoção. O game, que custava R$ 49,99, está saindo por R$ 17,49.

O RPG simulador de vida cotidiana cooperativo é situado em um arquipélago tropical. Nele, o jogador pode decidir entre construir uma fazenda, cultivar plantas e criar animais, entre outras atividades.



