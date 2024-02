A- A+

Marvel’s Spider-Man 2 ganha novos modos de jogo e opções de traje com atualização Conteúdo extra será disponibilizado pela Sony para os jogadores no dia 7 de março

Lançado no final do ano passado, o Marvel’s Spider-Man 2 receberá uma atualização para PlayStation 5 no dia 7 de março. A nova versão acrescentará opções de jogo, níveis de desafio e trajes para os personagens principais do game desenvolvido pela Sony Interactive Entertainment.

No modo Novo Jogo+, será possível recomeçar a história em uma dificuldade maior. Apesar do recomeço, os jogadores contarão com a possibilidade de transferir os trajes e habilidades que já tinham sido conquistadas. Caso prefiram, eles também terão a opção de jogar novamente apenas missões específicas que poderão ser enfrentadas nos níveis supremos do game.

Com relação ao visual, os jogadores contarão com novos trajes e a possibilidade de personalização. Entre eles, os trajes Hellfire Gala da Marvel que estarão disponíveis gratuitamente tanto para Peter quanto para Miles.

Novos visuais serão adicionados ao game | Foto: Sony/Divulgação

Além disso, os jogadores também poderão adquirir os trajes “Estiloso” e “Do Pedaço”, que estarão à venda por cerca de R$ 25. De acordo com a Sony, eles deverão ser disponibilizados de forma gratuita em breve.

Atualmente, a edição padrão do Marvel’s Spider-Man 2 está disponível por R$ 349,90. Já a versão deluxe, que inclui o jogo base, cinco trajes exclusivos para Peter, cinco trajes exclusivos para Miles, além de itens adicionais no Modo Foto, cinco pontos de técnica e a possibilidade de desbloqueio de trajes e dispositivos, está à venda por R$ 399,50.

Veja outros detalhes do desenvolvimento da atualização:

Veja também

Campeonato Espanhol Com dois de Savinho, Girona vence Rayo Vallecano e retoma vice-liderança do Espanhol