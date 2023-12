Mastercard abre inscrições para programa de desenvolvimento de profissionais de eSports

A- A+

Voltado para o público gamer, o programa Mastercard Gamer Academy, que promove a formação de profissionais de eSports, está com inscrições abertas até o dia 17 de dezembro.

A iniciativa, que é promovida em colaboração com a G2 eSports e a Riot Games, fornecerá orientação para dez jogadores que desejam seguir carreira no setor dos jogos eletrônicos.

As atividades do programa serão iniciadas no próximo ano e oferecerão aos selecionados uma série de benefícios, como viagens com todas as despesas pagas para a sede da G2 eSports, em Berlim.

Além disso, eles também terão acesso a eventos de esportes eletrônicos, incluindo o Campeonato Mundial de League of Legends de 2024, a competição dos Campeões de Valorant de 2024.

O programa garante, ainda, sessões presenciais e digitais com mentores, workshops e um currículo educacional que abrange pontos como engajamento com a marca, marketing, criação de conteúdo e execução de eventos.

“Com a Mastercard Gamer Academy, celebramos o incrível crescimento dos esportes eletrônicos – e temos orgulho de investir no futuro dinâmico e diversificado dos games”, afirmou Raja Rajamannar, Chief Marketing and Communications Officer da Mastercard.

Os candidatos interessados em participar da Gamers Academy devem enviar sua inscrição por meio do site da iniciativa. O programa está aberto a qualquer pessoa com mais de 21 anos de idade. O anúncio dos selecionados será realizado em fevereiro de 2024.



Veja também

Disputa territorial Venezuela e Guiana abrem "canais de comunicação" em meio a extensão por disputa territorial