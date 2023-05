A- A+

May The 4th: Os melhores jogos de Star Wars dos últimos 10 anos Lista traz sete títulos da franquia criada por George Lucas para celebrar a data

O Dia de Star Wars é celebrado globalmente nesta quinta-feira (4). Apesar de o primeiro filme da franquia, criada por George Lucas, ter sido lançado no cinema no dia 25 de maio de 1977, a data se popularizou graças ao slogan dos Jedi "Que a Força esteja com você" ou, no tradicional, em inglês, "May the Force be With You", que gerou o trocadilho "May the Fourth be with you" (May The 4th), traduzido como "Que o quatro de maio esteja com você", dando, assim, origem à celebração.

Por conta disso, para comemorar o May the 4th, como chamam os entusiastas da data, o blog de Tecnologia e Games preparou uma lista com os melhores jogos de Star Wars lançados nos últimos 10 anos, para você se divertir. Confira:

Star Wars: Squadrons (2020)

Um dos maiores atrativos da saga Star Wars são as naves imaginadas por George Lucas. Em "Star Wars: Squadrons" o jogador pode pilotar alguns modelos e voar pela Galáxia com seu esquadrão, após os eventos de O Retorno dos Jedi. Disponível para PS4, Xbox One e PC.

LEGO Star Wars: The Force Awakens (2016)

Franquia amada pelos fãs de Star Wars, os jogos em versão LEGO trazem uma comicidade e leveza que lembram o clima dos primeiros filmes da série. Em "O Despertar da Força", assim como no filme homônimo, o jogador irá reviver a história do título, mas controlando vários de seus personagens favoritos, como Rey, Finn, Poe, BB-8, Kylo Ren, Han Solo, entre outros. Disponível para Nintendo 3DS , PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U , Windows, Xbox 360, e Xbox One.

Star Wars Battlefront II (2017)

Alternando nas perspectivas de primeira e terceira pessoas, o jogo permite que o jogador transite entre as raças do universo Star Wars e seus gêneros, enquanto participa de diversas aventuras.

Em um dos desafios, é possível controlar Iden Versio, uma comandante do esquadrão Inferno, uma unidade das forças especiais imperiais que é mortal tanto em terra como no espaço. Ainda assim, é possível criar o próprio personagem para seguir por novas campanhas. Disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (2022)

Mais um hilário título que traz os personagens de Star Wars na sequência do "Despertar da Força". O jogo adapta todos os nove títulos da série de filmes da Saga Skywalker, com personagens adicionais baseados em outros filmes e séries de televisão de Star Wars programados para serem lançados posteriormente, inclusive, recebeu novos conteúdos nesta quinta. Disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S e PC.

Star Wars: Knights of the Old Republic (2021)

Uma experiência em RPG em que o jogador está vivendo quatro mil anos antes do Império Galático e os Cavaleiros Jedi caíram em batalha contra os Sith. Nessa aventura, o jogador é a última esperança da Ordem Jedi, mas poderá se desenvolver como herói ou vilão. Disponível para Xbox, PC e Android.

Star Wars Jedi: Fallen Order (2019)

Nessa aventura Star Wars muito bem recebida pelo público e pela crítica, o Império busca erradicar todos os Jedi após a execução da Ordem 66. O jogador controla um padawan - nome dado aos Jedi em começo de carreira - que virou fugitivo e precisa lutar por sua sobrevivência enquanto explora os mistérios de uma civilização há muito extinta, na esperança de reerguer a Ordem Jedi. Disponível para PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Star Wars Jedi: Survivor (2023)

Recém-lançado para PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S, a continuação de Star Wars Jedi: Fallen Order agradou os fãs da franquia. Desenvolvido pela Respawn Entertainment e publicado pela Electronic Arts ele é o último jogo de Star Wars lançado sob os termos do contrato de exclusividade da Electronic Arts com a Lucasfilm e Continua a história de Cal Kestis e começa cinco anos após os eventos de Star Wars Jedi: Fallen Order, quando a galáxia se torna ainda mais sombria.

