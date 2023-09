Meta AI, assistente de conversação similar ao ChatGPT, chegará para WhatsApp e Instagram

A- A+

A Meta anunciou novas experiências em Inteligência Artificial (IA) para seus principais aplicativos. Os anúncios aconteceram nesta quarta-feira (27) durante o Meta Connect, evento que apresenta os principais investimentos da empresa para seus produtos. Um dos principais anúncios é um assistente de conversação avançado disponível no WhatsApp, Messenger e Instagram chamado Meta AI. Além disso, a empresa também anunciou a criação de bots personalizados, dublados por artistas e influencers famosos nos Estados Unidos.

As novidades devem ser implementadas aos poucos pela empresa, mas parece ser um caminho trilhado por Mark Zuckerberg - CEO da Meta - para se aproximar, cada vez mais, do Metaverso idealizado por ele.

Figurinhas de IA Usuários poderão criar suas próprias figurinhas usando Inteligência Artificial. Foto: Meta/Divulgação

Um dos primeiros anúncios foram as figurinhas de IA. Usando a tecnologia do Llama 2 (modelo de linguagem utilizado pela Meta) e um modelo básico para geração de imagens, chamado Emu, a ferramenta de IA transforma os comandos de texto em várias figurinhas exclusivas e de alta qualidade em segundos, promete a empresa. O novo recurso será lançado para alguns usuários de língua inglesa no próximo mês, nos aplicativos WhatsApp, Messenger, Instagram e Facebook Stories.

Edição de imagens com IA

A Meta também anunciou que os usuários do Instagram poderão transformar suas imagens ou até mesmo co-criar imagens geradas por IA. Isso será possível graças a dois novos recursos que chegarão em breve à plataforma, Reestilizar e Plano de Fundo, que usam a tecnologia Emu.

Segundo a empresa, o Reestilizar permite aplicar estilos visuais descritos pelo usuário, como efeitos de aquarela ou colagem de revistas e jornais com bordas rasgadas. Já o Plano de Fundo altera a cena ou o plano de fundo da imagem. Comandos como “coloque-me em frente a uma sublime aurora boreal” ou “cercado por cachorros” farão com que a ferramenta crie uma imagem do tema principal em primeiro plano com o plano de fundo que a pessoa descrever.

Meta AI, o ChatGPT da Meta

O Meta AI poderia passar despercebido, mas é um grande anúncio da empresa, principalmente por atingir suas principais redes sociais. Trata-se de um novo assistente de conversação com o qual o usuário poderá conversar como uma persona no WhatsApp, Messenger, Instagram e, em breve, nos óculos inteligentes Ray-Ban Meta e no Quest 3. Ele é alimentado por um modelo personalizado que utiliza a tecnologia do Llama 2 e oferece bate-papos baseados em texto, respondendo de forma similar à que é feita no ChatGPT.

Segundo a Meta, a nova ferramenta tem acesso a informações em tempo real por meio de uma parceria de pesquisa com o Bing, da Microsoft e oferece uma ferramenta para geração de imagens. O Meta AI apresenta opções de busca diretamente no bate-papo, para isso, basta digitar prompts como “@MetaAI/imagine” seguido de um comando de texto descritivo, como “crie um distintivo com um andarilho e árvores de sequoia”, e ele criará um distintivo de mérito digital no bate-papo.

Bots famosos

Por fim, a empresa de Zuckerberg ainda recrutou uma série de famosos estadunidenses para dar voz a personagens criados por IA. São 28 bots que usam Inteligência Artificial para responder suas mensagens no WhatsApp caso o usuário não esteja tão afim de interagir com os próprios contatos no WhatsApp, Messenger ou Instagram. Confira a lista de celebridades que participam da ferramenta:

Charli D’Amelio como Coco, entusiasta da dança;

Chris Paul como Perry, jogador de golfe profissional que ajuda você a aperfeiçoar sua tacada;

Dwyane Wade como Victor, triatleta de Ironman que te motiva a dar o melhor de si;

Izzy Adesanya como Luiz, um promissor lutador de MMA que está sempre pronto para jogar conversa fora;

Kendall Jenner como Billie, sem tempo para lenga-lenga e sua companheira para todas as horas;

LaurDIY como Dylan, apaixonado por criar com as próprias mãos e companheiro da Geração Z;

Mr. Beast como Zach, o irmão mais velho que não vai te deixar em paz – porque ele se importa;

Naomi Osaka como Tamika, uma Sailor Senshi em treinamento e obcecada por animes;

Paris Hilton como Amber, parceira detetive para solucionar enigmas;

Raven Ross como Angie, rainha das aulas de ginástica que equilibra condicionamento físico e meditação;

Roy Choi como Max, sous chef experiente em dicas e truques culinários;

Sam Kerr como Sally, amiga de espírito livre que lhe dirá quando você deve respirar fundo;

Snoop Dogg como Dungeon Master, para que você escolha sua própria aventura;

Tom Brady como Bru, um comentarista esportivo que fala o que pensa.

Eles foram lançados em versão beta nos Estados Unidos e, em breve, devem receber reforços interpretados por Bear Grylls, Chloe Kim, Josh Richards, entre outros. Segundo a empresa, a base de conhecimento dos bots – com exceção do Meta AI, Bru e Perry – está limitada a informações que existiam antes de 2023, o que significa que algumas respostas podem estar desatualizadas, mas ainda é mais recente do que as informações dadas pelo ChatGPT.

O que vem por aí

Ainda na apresentação, a empresa revelou que sua plataforma de construção de aplicações que usam IA dará suporte para pessoas de fora da Meta – programadores e não programadores –, que poderão contribuir com criações usando a tecnologia. Nas próximas semanas, os desenvolvedores poderão criar IAs de terceiros para os serviços de mensagens com as APIs da empresa, começando no Messenger e depois expandindo para o WhatsApp.

Entre as possibilidades, estão a criação de IAs que reflitam os valores de suas marcas e melhorem as experiências de atendimento ao cliente, IAs que ampliem a presença virtual de criadores de conteúdo nos aplicativos da companhia e muito mais.

