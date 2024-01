A- A+

Meta anuncia novas medidas de proteção para adolescentes no uso do Instagram e Facebook Conteúdo recomendado, comentários, menções e marcações passarão a ter mais restrições

Com o objetivo de garantir que os adolescentes tenham experiências “seguras e adequadas à idade” durante o uso das redes sociais, a Meta anunciou, nesta terça-feira (9), uma atualização nas medidas de proteção do Instagram e do Facebook.

De acordo com a empresa, alguns tipos de conteúdos, como postagens relacionadas à automutilação e transtornos alimentares, passarão a ser ocultados para a faixa etária.

Além disso, as contas de adolescentes passarão a receber mensagens apenas de seus seguidores, e comentários ofensivos serão ocultados. Outra restrição diz respeito à marcação e menção das contas, que também será limitada.

Para tal, as configurações de controle, pesquisa e conteúdos recomendados passarão a ser mais restritivas. Segundo a Meta, mais de 30 ferramentas e recursos de proteção foram desenvolvidos com o auxílio de especialistas.

A atualização está sendo aplicada automaticamente nas contas dos adolescentes. Atualmente, a criação de uma conta nas redes sociais é liberada pela Meta para usuários com a idade mínima de 13 anos.

“A Meta está evoluindo suas políticas em torno de conteúdos que poderiam ser mais sensíveis para os adolescentes, o que é um passo importante para tornar as plataformas de mídia social espaços onde os adolescentes possam se conectar e ser criativos de maneiras adequadas à idade”, afirmou uma das psicólogas envolvidas no processo de desenvolvimento das ferramentas, doutora Rachel Rodgers.

Veja também

