Meta anuncia novos óculos de realidade virtual e mista, Meta Quest 3

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou, nesta quinta-feira (1º), o novo headset de realidade virtual e mista, Meta Quest 3, que deve ser lançado ainda este ano. Segundo a empresa, o dispositivo chegará ao mercado com uma resolução mais alta, desempenho mais forte, tecnologia Meta Reality e um formato mais fino e confortável do que seu antecessor.

Com 128 GB de armazenamento, os óculos têm o preço sugerido de US$ 499,99 (cerca de R$ 2.507, em conversão direta, sem impostos). De acordo com a empresa, os usuários poderão contratar uma opção de armazenamento adicional, além de outras novidades que serão apresentadas durante o Meta Connect, em 27 de setembro.

O headset mais poderoso da Meta

Novos óculos de realidade virtual e mista, Meta Quest 3 é 40% mais fino do que seu antecessor | Foto: Meta/Divulgação

Tentando empolgar os entusiastas de games e tecnologia, o Quest 3 combina uma tela de maior resolução em comparação com seu antecessor com a ótica de panqueca - que aumenta a imersão durante os jogos.

Apesar de anunciar que este será o primeiro headset da Meta a apresentar um chipset Snapdragon de última geração desenvolvido em colaboração com a Qualcomm, a empresa não forneceu detalhes sobre o processador - que deve aparecer durante o evento, em setembro.

A compatibilidade com a realidade mista vai permitir que os usuários consigam jogar games que misturam o ambiente em que estão (real) com imagens desenvolvidas para interagir com os cenários, mas de forma virtual.

Os consumidores poderão experimentar alguns games lançados com o aparelho, como um jogo RPG de tabuleiro virtual chamado Demeo, um app de arte virtual chamado Painting VR, entre outros.

“Em última análise, nossa visão é permitir que você se mova por todas as realidades de uma maneira intuitiva e agradável”, disse Mark Rabkin, vice-presidente de VR da Meta.

Aparência e disponibilidade

Controladores Touch Plus ganharam formato mais simples | Foto: Meta/Divulgação

O Quest 3 conta com duas câmeras coloridas RGB de 4 MP, um sensor de profundidade para uma representação mais precisa dos espaços usados como cenário em jogos e 10x mais pixels no Passthrough em comparação com o Quest 2.

O aparelho também é 40% mais fino em comparação com seu antecessor - o que deve torná-lo mais confortável, mesmo ainda sendo um aparelho robusto.

Para manter o design similar, a Meta também redesenhou os controladores Touch Plus, que ganharam um formato mais simples

O Meta Quest chegará ao mercado no outono estadunidense, ou seja, entre setembro e novembro deste ano.

Infelizmente, o dispositivo só estará disponível em países que oferecem suporte para ele, uma lista de 23 lugares que não inclui o Brasil. Por aqui, teremos que esperar um bocado ainda.

