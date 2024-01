Meta atualiza configurações dos chats do Instagram e Facebook em contas de adolescentes 

A- A+

Por meio de um anúncio publicado oficialmente nesta quinta-feira (25), a Meta informou que atualizará as configurações dos chats do Instagram e do Facebook para as contas de adolescentes.

As mudanças fazem parte de uma série de ações anunciadas pela empresa para proteger os menores de idade que utilizam suas redes sociais. Atualmente, o uso está liberado para adolescentes a partir de 13 anos.

Agora, os usuários com menos de 16 anos não poderão mais receber mensagens de contas que não seguem ou não estão conectadas por meio de contatos telefônicos.

A configuração será padrão e aplicada automaticamente para todas as contas. Caso o adolescente queira modificar a restrição, precisará obter a aprovação dos pais por meio das ferramentas de supervisão parental da Meta.

Conforme a empresa, a atualização tem o objetivo de garantir que os “adolescentes tenham experiências seguras e adequadas à idade” nos aplicativos. No total, a Meta afirmou ter desenvolvido mais de 30 ferramentas e recursos para apoiar os adolescentes e seus responsáveis.

Para o CEO da ConnectSafely ,Larry Magid, a ferramenta ajudará a preservar os adolescentes, além de manter a autonomia dos pais.

“Capacitar os pais para aprovar ou negar solicitações de alteração das configurações padrão de segurança e privacidade de seus filhos adolescentes dá a eles as ferramentas necessárias para ajudar a proteger seus filhos adolescentes, ao mesmo tempo em que respeita a privacidade e a capacidade de comunicação de seus filhos com amigos e familiares.”

No início do mês, a Meta já havia anunciado mudanças que limitaram a busca e a promoção de conteúdo considerado potencialmente sensível no Instagram e no Facebook.

Outra importante modificação foi a inserção de incentivos para restringir o uso das redes sociais no período da noite. A atualização anunciada nesta quinta também deverá afetar outras contas. Agora, adultos com mais de 19 anos serão proibidos de enviar mensagens a adolescentes que não os seguem.

Em breve, outro recurso de proteção deverá ser lançado pela Meta. Segundo a empresa, ele foi projetado para proteger os adolescentes de visualizarem imagens inadequadas. Para tal, a restrição deverá ser aplicada inclusive em conversas com pessoas com que eles já estão conectados nas redes sociais.

