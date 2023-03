A- A+

Meta divulga preços de selos de verificado para Instagram e Facebook no Brasil Valor fará parte de uma assinatura, que deverá ser renovada mensalmente pelo usuário

A Meta divulgou quanto irá custar o selo de verificado no Instagram e no Facebook. O valor fará parte de uma assinatura, que deverá ser renovada mensalmente pelo usuário. Cada rede social também terá um preço distinto, com o Facebook saindo por R$ 69,90 e o Instagram, por R$ 79,90.

Apesar dos valores terem sido revelados pela empresa, a verificação paga oferecida pela empresa de Mark Zuckerberg ainda não está disponível no Brasil. Os interessados devem se inscrever em uma fila de espera, que não garante o acesso em primeira mão ao recurso, mas que deve avisar quando ele chegar por aqui.

O Meta Verified estará disponível para perfis individuais comuns ou profissionais, que estejam em alguma das duas plataformas. Entre os benefícios oferecidos, estão o selo de conta verificada, acesso ao suporte de contas para os problemas mais comuns -em contato com uma pessoa de verdade- monitoramento ativo de falsificação de identidade para contas, figurinhas exclusivas nos stories e reels, além de 100 Estrelas por mês para enviar a criadores de conteúdo.

Vale ressaltar que quem quiser ter o selo de verificado em ambas as redes sociais deverá contratar individualmente cada assinatura. Ao assinar o serviço, não será possível alterar o nome de usuário, o nome do perfil, a data de nascimento ou a foto no seu perfil. Quem quiser fazer isso precisará passar por uma nova verificação de identidade.

Para se qualificar para o Meta Verified, é preciso ter pelo menos 18 anos e enviar a imagem de um documento com foto para comprovação da identidade. Por enquanto, o pedido de selo só está disponível nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Ainda não há previsão de chegar ao Brasil.

