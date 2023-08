A- A+

Meta lança aplicativo do WhatsApp para Mac que permite videochamada com até 8 pessoas Novidade já estava disponível para usuários de Windows

Mark Zuckerberg anunciou, nesta terça-feira (29), um novo aplicativo de WhatsApp para Mac. A novidade permite videochamadas em grupo com até oito pessoas e chamadas de áudio com até 32 pessoas. No início deste ano, a Meta divulgou a mesma atualização no WhatsApp para Windows desktop.

Segundo a empresa, esta é a primeira vez que os usuários de Mac podem fazer chamadas em grupo conectando-se com até oito pessoas em chamadas de vídeo e até 32 pessoas em chamadas de áudio. Além disso, é possível entrar em uma chamada em grupo após o início dela, ver o histórico de chamadas e escolher receber notificações de chamadas recebidas, mesmo quando o app estiver fechado.

A versão para desktop também permite compartilhar arquivos facilmente, basta arrastá-los e soltá-los em uma conversa e acessar mais conteúdos do histórico de conversas. Caso o WhatsApp não atualize automaticamente, basta ir até a loja de aplicativos da Apple e atualizar o app manualmente.

