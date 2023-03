Meta libera selo de verificação pago para Facebook e Instagram nos Estados Unidos; veja o preço

A- A+

A Meta começou a testar o selo de verificação de perfil pago para usuários do Instagram e do Facebook. Por enquanto, a novidade está disponível apenas nos Estados Unidos, sendo liberada ainda em fase de teste, mas com um gama maior de usuários, após seu anúncio, em fevereiro deste ano.

“Este teste nos EUA refletirá alguns aprendizados e feedback iniciais. Por enquanto, estamos removendo o alcance aumentado como um recurso de sua assinatura, à medida que coletamos mais comentários e evoluímos ainda mais o Meta Verificado. Estamos explorando elementos para adicionar à medida que lançamos em mais lugares e compartilharemos mais quando estivermos prontos”, explicou publicação da empresa.

O Meta Verified, ou Meta Verificado, é um pacote de assinatura no Instagram e no Facebook que inclui um selo verificado, proteção de conta proativa, acesso ao suporte de conta - com acesso a uma pessoa real para problemas comuns de conta, além de recursos exclusivos para se expressar de maneiras únicas. Ele também oferecia um maior alcance de publicações, mas essa ferramenta foi retirada pela empresa.

Os testes com o pacote começaram na Austrália e na Nova Zelândia, chegando somente agora aos Estados Unidos e com possibilidade de ser expandido para mais países nos próximos meses. Meta Verified está disponível para compra direta no Instagram ou Facebook e a assinatura mensal custa US$ 11,99 para o pacote web e US$ 14,99 em telefones Android e iPhone (iOS), representando cerca de R$ 63,22 e R$ 79, respectivamente.

Segundo a empresa, não haverá alterações nas contas do Instagram e do Facebook que já foram verificadas com base em requisitos anteriores.

Para se qualificar, as contas devem atender aos requisitos mínimos de atividade, como histórico de postagem anterior, e ter pelo menos 18 anos. Os candidatos devem enviar um documento de identificação do governo que corresponda ao nome do perfil e à foto da conta do Facebook ou Instagram para a qual estão se candidatando. As assinaturas incluirão monitoramento proativo para representação de conta.

