Meta Verified: selo pago para Instagram e Facebook será disponibilizado para empresas Novidade começará a ser testada nas próximas semanas para empresas no Instagram e no Facebook

A Meta, empresa dona do WhatsApp, Facebook e Instagram, vai expandir o seu serviço de selo verificado para empresas. O anúncio foi feito por Mark Zuckerberg, CEO da empresa, nesta quarta-feira (20), durante a conferência Meta Conversations, em Mumbai, na Índia. A novidade começará a ser testada nas próximas semanas para companhias no Instagram e no Facebook, em países selecionados – e futuramente, deverá ser expandida para empresas no WhatsApp.

De acordo com o comunicado da empresa para a imprensa, o Meta Verified foi desenvolvido para ajudar as empresas a se destacarem com mais facilidade nos aplicativos da companhia e garantir que as pessoas saibam que estão conversando com perfis oficiais das marcas. As companhias podem escolher se desejam fazer uma assinatura em um único aplicativo ou uma assinatura que engloba o Instagram e o Facebook e, futuramente, o WhatsApp.

O pagamento seria feito mensalmente e dará acesso a um conjunto de ferramentas para Facebook, conta profissional do Instagram ou número de telefone do WhatsApp.

Meta Verified para empresas

Segundo a Meta, a assinatura inclui:

Um selo de verificação que confirma que sua empresa é validada e autêntica;

Monitoramento proativo de falsificação de identidade para maior proteção da marca;

Acesso ao suporte e ajuda para solucionar problemas de conta;

Novas maneiras de ser descoberto pelos usuários.

A Meta promete aos assinantes do selo uma maior visibilidade nas buscas feitas pelos usuários de suas redes, aparecendo no topo ou próximo ao topo dos resultados de pesquisa e como uma empresa verificada recomendada a ser seguida no feed.

Os assinantes do WhatsApp Business receberão recursos premium adicionais, incluindo a capacidade de criar uma página personalizada do WhatsApp que pode ser facilmente descoberta por meio de uma pesquisa na Web e suporte a vários dispositivos com atribuição de bate-papo para que vários funcionários possam responder aos clientes.

Preço e disponibilidade

As assinaturas do Meta Verified para empresas estarão disponíveis para compra no Instagram e no Facebook nas próximas semanas em países de teste selecionados. No Brasil, quem quiser participar terá que entrar numa fila de espera, até que o serviço esteja disponível por aqui.



As assinaturas mensais começam em US$ 21,99/mês (cerca de R$ 107,30) por página do Facebook ou conta do Instagram, ou US$ 34,99/mês para ambas (aproximadamente R$ 170,70, em conversão atual). O preço e a disponibilidade do serviço para o WhatsApp ainda não foram divulgados.

Como assinar

Para assinaturas do Instagram e do Facebook, as empresas devem atender aos requisitos de qualificação, incluindo o tempo mínimo de permanência da conta comercial e da página ativa em ambas as redes, ou na rede selecionada, além de serem avaliadas por atividade mínima da página/conta e ter a autenticação de dois fatores ativada.

As informações empresariais devem ser validadas, e os candidatos devem verificar sua conexão com a empresa por meio de métodos como verificação de número de telefone, e-mail ou domínio. Elas incluem monitoramento proativo de personificação de negócios.

Vale ressaltar que, ao assinar o Meta Verified no Instagram, o selo de verificação também aparecerá no Threads e o mesmo acontecerá com o Messenger para assinantes da modalidade no Facebook.

