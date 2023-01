A- A+

Microsoft vai encerrar as vendas Windows 10 no final de janeiro Sistema operacional lançado em 2015 não deverá mais ser vendido a partir de 31 de janeiro

Pode começar a dizer adeus ao Windows 10. O sistema operacional da Microsoft, lançado em 2015, não deverá mais ser vendido pela gigante a partir do dia 31 de janeiro ou seja, não será mais possível fazer o download do software na página oficial da marca. O aviso do fim das vendas pode ser visto no rodapé da página oficial do produto, no site da empresa.

Apesar do fim da comercialização do software, a Microsoft já garantiu que o suporte ao Windows 10 permanecerá, com atualizações de segurança garantidas até 14 de outubro de 2025.

"31 de janeiro de 2023 será o último dia em que este download do Windows 10 será oferecido para venda. O suporte ao Windows 10 permanecerá com atualizações de segurança que ajudam a proteger seu PC contra vírus, spyware e outras formas de malware até 14 de outubro de 2025", diz a mensagem escrita pela empresa.

Atualmente, o sistema custa R$1.099, em sua versão base. O Windows 11, atual e principal versão da família de sistemas operacionais da Microsoft, foi apresentado ao mundo em outubro de 2021 e deverá ser mantido como único sistema operacional comercializado pela companhia, após o encerramento das vendas do seu antecessor.

