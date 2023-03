Midjourney: gerador de imagens por IA suspende testes gratuitos

A- A+

O Midjourney, software alimentado por Inteligência Artificial (IA) responsável por gerar imagens, teve o seu serviço de teste gratuito suspenso nesta sexta-feira (30). Em comunicado enviado ao The Verge, o CEO da ferramenta, David Holz, afirmou que o motivo era pelo "abuso" de alguns usuários que criavam diversas contas para permanecerem em um eterno teste gratuito.

Holz teve que emitir esse comunicado devido a algumas publicações feitas mais cedo nesta sexta nas redes sociais de que a verdadeira razão da suspensão ter sido a viralização de algumas deepfakes de personalidades, como Donald Trump, que estava em uma suposta situação de prisão e uma do Papa Francisco, com seu suposto casaco chique.

Ambas imagens foram geradas no Midjourney, na nova geração do software, a versão 5.

Segundo Holz, a suspensão não teve nada a ver com as deepfakes, e caracterizou as publicações como "desentendimentos", tendo em vista que não seria possível as pessoas acessarem a versão 5 do Midjourney na versão gratuita, e que de fato foi pelo "abuso" de excessivas contas gratuitas.

Mas e o "Papa com casaco chique"? E as deepfakes atuais?

Apesar do posicionamento do CEO, não há como negar que as deepfakes continuam e são bastante convincentes. A versão cinco do software comprovou uma significante melhoria na capacidade da ferramenta de conseguir gerar uma imagem que pode ser facilmente confundida com uma fotografia.

O posicionamento político do Midjourney com relação à produção dessas imagens é bastante ambíguo: existe uma lista de palavras proibidas de serem geradas pela IA, mas a política de moderação só vai até aí.

“A moderação é difícil e enviaremos sistemas aprimorados em breve. Estamos recebendo muitos comentários e ideias de especialistas e da comunidade e estamos tentando ser realmente atenciosos ”, afirmou Holz ao The Verge.

Em uma entrevista anterior também para o The Verge, ele ainda afirmava a eficiência da lista em evitar o "drama" das deepfakes, quando falava que “quase ninguém percebe [a lista de banimentos], a menos que estejam tentando criar drama, o que é contra nossas regras em TOS [termos de serviço] 'não use nossas ferramentas para criar drama'".

A ferramenta, além da atual polêmica, também é protagonista de um outro debate, desta vez por por parte de artistas. Eles afirmam que a arte é facilmente roubada pelo banco de dados da Inteligência Artificial.

Veja também

Paleontologia Tiranossauros rex tinham lábios, diz estudo