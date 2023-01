Milhões de usuários têm dados do Twitter vazados; saiba como ver se suas informações foram expostas

A- A+

Mais de 200 milhões de usuários do Twitter tiveram seus nomes de conta e e-mail vazados por um grupo de hackers. De acordo com relatórios de pesquisadores de segurança e da imprensa especializada dos Estados Unidos, os dados teriam sido coletados em 2021, graças a uma falha no código da plataforma que só foi resolvida meses mais tarde.

Apesar de ser uma gigantesca falha na segurança digital, o vazamento não inclui as senhas dos usuários.

As estimativas do número exato de usuários afetados pela violação variam, porque os registros podem conter informações duplicadas. Ainda assim, capturas de tela do banco de dados compartilhado pelo BleepingComputer mostram haver vários arquivos de texto listando endereços de e-mail e nomes de usuário do Twitter vinculados, bem como nomes reais dos usuários (quando compartilharam com a plataforma), contagens de seguidores e datas de criação da conta.

Segundo o site The Verge, uma boa parte dessas informações corresponde à realidade, e o banco de dados estava sendo vendido em um fórum de hackers por apenas US$ 2 (cerca de R$ 10, em conversão atual).

Essa não é a primeira vez que o Twitter se envolve em problemas por não conseguir proteger de forma eficaz os dados de seus usuários. A empresa está sendo investigada pela União Europeia pela violação (com base nos primeiros relatórios em julho de 2022) e pela Federal Trade Commission (FTC), nos Estados Unidos, por falhas de segurança semelhantes.

A violação agora foi adicionada aos sistemas de Have I been Pwned, o que significa que qualquer pessoa pode visitar o site e inserir seu endereço de e-mail para ver se ele foi incluído no banco que está à venda pelos hackers. A consulta é gratuita.

