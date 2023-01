A- A+

Modo silencioso, ocultar publicações: veja como ativar os novos recursos do Instagram Recursos ainda não estão disponíveis no Brasil, mas devem chegar em breve

O Instagram anunciou novos recursos para os usuários conseguirem gerenciar melhor o tempo que passando dentro e fora da plataforma. Na última quinta-feira (19), o chefão da empresa, Adam Mosseri, divulgou um vídeo anunciando o novo 'modo silencioso' para aqueles que não gostam de ser distraídos pelas notificações.

A empresa também revelou que dará mais voz aos seus usuários, apresentando novos recursos que permitem que as pessoas digam qual conteúdo ver nas recomendações. Segundo a plataforma, será possível ocultar várias publicações na aba Explorar quando eles não forem mais interessantes. O usuário também deve conseguir marcar mais vídeos como "Não tenho interesse" e o Instagram garante que tentará evitar a exibição desse tipo de conteúdo em outros locais como Reels e na aba Pesquisa.

Será possível ocultar conteúdos indesejados. Foto: Divulgação/Instagram

Outra ferramenta que chega em breve à plataforma é a possibilidade de ocultar uma palavra, lista de palavras, emojis ou hashtag se deseja evitar. Dessa forma a rede social não deve recomendar mais conteúdo com os assuntos escolhidos se as palavras estiverem presentes na legenda ou na hashtag da publicação. O recurso poderá ser ativado na seção Palavras ocultas das configurações de privacidade.

Instagram tenta ajudar pais e adolescentes

Depois de já ter sido alvo de diversas polêmicas pela forma como tratou a exposição de adolescentes em sua plataforma, o Instagram vem tentando se aproximar do público de uma forma que agrade também aos pais. Além de passar a recomendar o “modo silencioso” para os jovens, a rede social adicionou a capacidade de os pais verem as configurações do Instagram de seus filhos adolescentes, incluindo aquelas de privacidade e conta.

Isso significa que, se o adolescente atualizar uma configuração, os pais receberão uma notificação para poderem conversar com o ele ou ela sobre a alteração. Também será possível ver quais as contas que seus filhos bloquearam. Tudo isso usando o Centro familiar disponibilizado pela ferramenta.

Como ativar o modo silencioso

Assim que o recurso for disponibilizado para o Brasil, basta ir em Configurações > Notificações > Modo Silencioso e selecionar um horário para começo e fim do modo silencioso. O Instagram avisa que a ativação do recurso funcionará por até 12 horas.

Vale ressaltar que o 'modo silencioso' estará disponível para todos nos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, mas deverá ser disponibilizado para mais países em breve.

