Monitor smart MyView é lançado pela LG no mercado brasileiro nesta segunda-feira (22) Aparelho voltado para diversão e produtividade possibilita o uso sem precisar de conexão com um PC

Desenvolvido para otimizar o uso durante a realização de tarefas diversas, o monitor Smart LG MyView Full HD, ganhador do Prêmio de Inovação CES de 2024, foi lançado pela LG no Brasil nesta segunda-feira (22).

Com 32 polegadas, o monitor é equipado com display Full HD e tem resolução de 1920x1080. Para garantir a rapidez durante o uso, o modelo promete um tempo de resposta de 8ms e conta com uma taxa de atualização de 60Hz. Já o design inteligente possibilita a utilização em ângulos amplos de até 178 graus.

O monitor Smart dá ao usuário a opção de utilizar o equipamento sem precisar se conectar a um PC. Vendido com um controle remoto, o aparelho é capaz de acessar aplicativos profissionais ou a nuvem, permitindo um uso independente.

Aparelho é comercializado com controle remoto que possibilita o uso independente | Foto: LG/Reprodução

O modelo oferece ainda acesso aos principais aplicativos de serviços de streaming e é compatível com AirPlay 2 e Miracast para espelhamento de tela sem fio.

Com relação à conectividade, o monitor foi equipado com o AI Concierge, assistente virtual capaz de oferecer recomendações de novos conteúdos para assistir com base no seu histórico de pesquisa por voz.

O aparelho também pode ser conectado com outros eletrodomésticos ou eletroeletrônicos da LG, possibilitando o envio de comandos para outros eletros por meio do monitor.

Segundo Leonardo Almeida, gerente sênior de IT e B2B da LG Brasil, o lançamento conecta os consumidores brasileiros às últimas tendências tecnológicas e de consumo.

“Estamos muito felizes com o lançamento do monitor Smart LG MyView no mercado brasileiro. Integramos e potencializamos as possibilidades de produtividade e entretenimento para a vida dos nossos consumidores a partir de um único produto”, afirmou Almeida.

O produto está disponível com preço sugerido para R$ 1.799.

Confira as especificações técnicas:

Modelo: 32SR50F-W

Cor: Branco

Dimensões com base (L x A x P): 731.8mm X 521.2mm X 209.9mm

Peso com base: 6.6kg

Tela: 32” IPS

Ajustes de Posição: Inclinação (-5º ~ 15º)

Angulo de Visão: 178º (R/L) / 178º (U/D)

Resolução Máxima: 1920 x 1080

Brilho: 250 cd/m² (típ.)

Contraste: 1200:1 (típ.)

Tempo de Resposta: 8ms

Taxa de Atualização: 60Hz

Gama de cores: sRGB 99% (CIE1931)

Profundidade de Cores (nº de cores): 16.7M

HDMI: Sim (2ea)

USB-A: 2.0 (2ea)

Consumo de Energia: 30W (típ.)

Fonte: Adaptador externo

Controle remoto: Sim

Auto Falante: Sim (5W x2)

Smart webOS 23: Sim

Bluetooth: Sim

