Motorola apresenta melhorias nas câmeras do Edge 30 Ultra; celular conta com estabilização de imagem Segundo a empresa, alguns desses novos recursos valem também para a câmera de selfie

A Motorola divulgou novidades para o Edge 30 Ultra. O celular topo de linha recebeu atualizações que devem ajudar o usuário a usar melhor as câmeras do aparelho com o recurso de estabilização horizontal de vídeos, vídeo retrato e melhorias em outros ajustes como foco e fotos tiradas mais variadas condições de luz. Segundo a empresa, alguns desses novos recursos valem também para a câmera de selfie.

As novidades mostram que o interesse da empresa em atingir a parcela do consumidor que trabalha com criação de vídeos, assim como sua rival sul-coreana, Samsung, vem fazendo com o Galaxy S23 Ultra. Ambas as fabricantes possuem no mercado celulares com câmeras de 200 MP recheados de recursos para gravação e até edição de imagens.

Celular da Motorola foi lançado no Brasil em setembro do ano passado. Foto: Motorola/Divulgação Confira o que chega de novo ao Edge 30 Ultra

Estabilização horizontal

Talvez um dos recursos mais interessantes do aparelho, a estabilização horizontal permite manter o vídeo travado automaticamente em relação ao horizonte, mesmo que o aparelho seja girado 360 graus. Ou seja, para quem costuma tremer na hora de captar as imagens, a novidade vai ajudar a manter a gravação sem aquela movimentação da câmera, inclusive, se a captura da imagem for feita enquanto a pessoa está andando ou correndo.

Vídeo Retrato

Apesar do nome ser um pouquinho diferente, o vídeo retrato traz uma proposta similar ao modo cinema dos modelos mais recentes de iPhone. Assim como nos aparelhos da Apple, o consumidor poderá gravar vídeos com o fundo desfocado atrás do objeto principal, com uma ajudinha de um software baseado em Inteligência Artificial.

Selfies em Alta Resolução

A Motorola também revelou que, segundo seus dados internos, os usuários dão mais importância aos rostos do que a qualquer outro elemento em uma foto. Por isso, trouxe para o Edge 30 Ultra um recurso também baseado em IA que restaura a textura dos rostos na câmera frontal para garantir mais detalhes às selfies.

Alta resolução inteligente no modo padrão de foto

Para aqueles que gostam de ter as imagens com ainda mais qualidade e nitidez, a câmera faz a detecção de cenário e aciona automaticamente o modo de alta resolução. Agora, de acordo com a Motorola, a transição para uma foto com resolução maior é muito mais rápida para garantir agilidade no processo de captura e processamento de imagens. Para ativar esta funcionalidade, uma vez no modo de foto, basta deslizar para baixo as opções de câmera no alto da tela, e ativar a função de alta resolução inteligente.

Melhor performance e qualidade das fotos do modo Ultra-Res

Neste aqui a novidade é na melhoria no tempo de captura, especialmente em cenas com luminosidade baixa. O modo também foi otimizado para trazer texturas e brilho ainda melhores e mais acurados para as imagens capturadas.

Melhor ajuste do foco e Night vision

Ajuda para que o foco da foto não oscile tanto mesmo em condições de luminosidade baixa. E, falando em baixa entrada de luzx, o Night Visiom recurso que deixa as fotos mais claras, também deve deixá-las ainda mais nítidas.

Moto Edge 30 Ultra

O carro chefe da Motorola tem uma tela pOLED Full HD+, de 6,7 polegadas e taxa de atualização de 144 Hz. O design de bordas infinitas traz uma câmera frontal de 60 MP, discreta, em formato de gota. Na parte traseira, as três câmeras foram colocadas com uma disposição diferente, com a principal - de 200 MP - no centro, acompanhada por uma Ultra Wide de 50 MP e uma câmera de profundidade de 12 MP abaixo.O Motorola Edge 30 Ultra está disponível no Brasil nas cores preto e branco, pelo valor de R$ 6.999.

