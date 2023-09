A- A+

Motorola lança Edge 40 neo no mercado brasileiro Quem quiser adquirir o aparelho pode encontrá-lo com um preço sugerido de R$ 2.799

A Motorola anunciou a chegada ao mercado brasileiro do Motorola Edge 40 neo. O celular vem com a missão de substituir o Edge 30 neo, o primeiro produto da linha com curadoria Pantone, parceria que se repete no modelo atual. Entre os destaques do aparelho, está a bateria robusta com carregamento rápido, que promete ir de 0 a 50% de carga em apenas 15 minutos.

Com uma tela de 6,55 polegadas com borda infinita, o Edge 40 Neo traz display de pOLED com taxa de atualização de 144 Hz. O aparelho pode ser encontrado em três versões de cores oficiais da Pantone: Black Beauty, um tom preto profundo com fundo de acrílico fosco; Soothing Sea, um tom de verde-claro; e Caneel Bay, azul. A empresa também destaca que o celular traz certificação IP68, que garante ao aparelho resistência à poeira, sujeira e areia, além de submersão em 1,5 metro de água doce durante até 30 minutos.

Nas câmeras, o smartphone é equipado com uma câmera principal de 50 MP, que utiliza pixels 40% maiores que a geração anterior, o que permite uma maior entrada de luz, melhorando fotos tiradas tando durante o dia quanto de noite. O Edge 40 neo ainda traz uma lente ultra grande angular de 13 MP com sensor macro e de profundidade e uma câmera selfie de 32 MP com tecnologia quad pixel.

Os consumidores que procuram telefones com baterias robustas podem colocá-lo na lista de considerações, já que o novo smartphone da Motorola tem bateria de 5000 mAh e carregamento rápido de 68W, que a fabricante promete ir de 0 a 50% de capacidade em apenas 15 minutos. A ficha técnica ainda conta com o processador MediaTek Dimensity 7030, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, além da compatibilidade com a rede 5G.

Disponibilidade

O Motorola Edge 40 neo está disponível no Brasil. Quem quiser adquirir o aparelho pode encontrá-lo com um preço sugerido de R$ 2.799.

