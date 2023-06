A- A+

Multiplayer de The Last of Us é oficialmente adiado; entenda o motivo Após crítica da Bungie, jogo passa por reavaliação da empresa e tem escopo diminuído

O futuro do multiplayer de The Last of Us agora é incerto. Segundo fontes para a Bloomberg, a Naughty Dog remanejou uma boa parte da equipe responsável pelo projeto e ainda afirmou que o jogo "precisa de mais tempo" de desenvolvimento.

No mesmo comunicado, foi informado que as equipes também foram realocadas para outros jogos singleplayers da desenvolvedora não especificados.

Ainda segundo a reportagem do jornalista Jason Schreier, o anúncio veio após uma avaliação feita pela Bungie, agora subsidiária da Sony. O parecer questionava a capacidade do game de manter o engajamento dos jogadores em termos de longos períodos de tempo.

A crítica teria então levado à uma reavaliação da Naughty Dog, o que resultou no posicionamento da desenvolvedora apontando a necessidade de "mais tempo".

Anunciado em 2022 na Summer Games Fest, e definido como um projeto "ambicioso" pelo criador da franquia de Ellie e Joel, a Naughty Dog afirmou que ainda vai continuar trabalhando no game.

