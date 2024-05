MultiVersus é liberado gratuitamente pela Warner; saiba como baixar

A- A+

Com um elenco composto por vários personagens icônicos e de diferentes universos, o game MultiVersus foi lançado nesta terça-feira (28), pela Warner Bros. Games, e está disponível gratuitamente.

Desenvolvido em parceria com a Player First Games, o jogo permite que o jogador passeie por vários modos e eventos online.



O game de luta poderá ser jogado nos PlayStations 5 e 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam ou Epic Games Store. O jogo terá cross-play, permitindo que jogadores de diferentes plataformas possam jogar entre si. Além disso, também estará disponível a progressão cruzada, que salva o desenvolvimento do jogo na conta utilizada pelo jogador para logar no game.

Destaque pela grande diversidade de personagens, o MultiVersus conta com um elenco de nomes fortes com o Batman, Superman, Joker, Salsicha e Velma, Pernalonga, Arya Stark e muitos outros.

De acordo com a Warner, o game poderá ser atualizado nos próximos meses, ganhando novos personagens e modos de jogo. MultiVersus está disponível para ser baixado gratuitamente pelos jogadores na página oficial do game, que pode ser acessada neste link.

Confira o trailer completo do MultiVersus:

