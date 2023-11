Nintendo anuncia live-action de Legend of Zelda 

A- A+

Responsável pela produção de jogos da Nintendo, o diretor Shigeru Miyamoto confirmou, nesta terça-feira (7), por meio X (antigo Twitter), que a empresa está trabalhando em um live-action de Legend of Zelda.

De acordo com a publicação, o projeto está sendo desenvolvido há muitos anos e contará com a participação de Avi Arad, produtor responsável pelos filmes mais recentes do Homem-Aranha e presidente da Arad Productions Inc.

“Pedimos a Avi para ser coprodutor, e a própria Nintendo se envolveu profundamente, iniciando o desenvolvimento. Levará algum tempo para ser concluído, portanto, aguarde”, postou Miyamoto.

Segundo o executivo, o live-action será co-financiado pela Nintendo e Sony Pictures, que também será responsável pela distribuição do filme, enquanto a direção será de Wes Ball. Ainda não existe previsão de lançamento.

Live-action de Zelda será distribuído pela Sony Pictures | Foto: Nintendo/Divulgação

Na nota oficial, a desenvolvedora japonesa afirmou que pretende “criar novas oportunidades para que pessoas de todo o mundo tenham acesso ao entretenimento que a Nintendo construiu por diferentes meios além dos seus consoles”.

A produtora também destaca que a produção do live-action terá o “objetivo de colocar sorrisos nos rostos de todos através do entretenimento, reunindo esforços para produzir entretenimento único e entregá-lo ao maior número de pessoas possível”.



