A- A+

Nostalgia BBB: Como era montar um paredão no jogo do Big Brother Brasil em 2003? Em 2003, uma empresa independente se inspirou no The Sims para criar um BBB, só que sem o "reality"

A noite desta sexta-feira (20) é a dona do primeiro paredão da edição de 2023 do Big Brother Brasil (BBB 23). Desta vez, a dinâmica de formação do paredão vai ser um pouco diferente, com direito a quarto secreto e tudo mais. Porém, sabia que há 20 anos o jogador podia escolher e montar o próprio paredão com o brother ou sister que quisesse? Isso tudo em um jogo do BBB lançado lá em 2003.

Inspirado no The Sims, o game foi desenvolvido pela Continuum Entertainment, que já não está mais entre nós desde 2009, quando declarou falência. Feito em duas semanas (sim, os devs sofreram com a carga horária de 14h para produzir esse game) o jogo se baseava nas regras do reality do início dos anos 2000, ou seja, sem xepa, prova do anjo ou monstro.

Como era entrar na casa?

Infelizmente o jogador não criava do zero uma personagem, como acontece no título da EA. A partir de um catálogo de personagens já prontos, o player escolhia o brother ou sister com habilidades, qualidades e defeitos que vinham com a pessoa.

Reprodução / Continuum

No game de 2003, o personagem do jogador pode conversar com todos os outros brothers para aumentar o nível de relacionamento e desbloquear novas opções de interação, chegando até a paquerar ou entrar em relacionamentos mais sérios! Também dá para arrumar brigas com os outros participantes e depois, tentar uma reconciliação.

"Assim como no programa de TV, muita manipulação e falsidade tinham que ser modeladas, algo que o The Sims não possuía", afirmou Alexandre Vrubel em entrevista ao Start, da Uol, que trabalhou à frente do time de programação do jogo do BBB.

Segundo o desenvolvedor, devido à condição de ter que sair antes da final do programa na época, BBB: O Jogo terminou sendo uma proposta simples, de curtir um Big Brother mais particular.

Reprodução / Continuum

Reprodução / Continuum

Indo pra berlinda, o antigo "Paredão"

Como Vrubel falou, o game era na base dos relacionamentos. Tudo o que era feito na casa mudava para mais ou para menos a "barra de popularidade" (pode se dizer o queridômetro da época).

Quem tivesse a popularidade mais baixa ia pra berlinda.

Reprodução / Continuum

Claro, a casa também votava em quem deixaria de ganhar o grande prêmio. Chegando na votação, novamente a barrinha de popularidade era quem decidia se o brother ou sister saía ou não.

Apesar da simplicidade, Vrubel afirmou que acredita que lançaram um "bom jogo", levando em consideração os parâmetros impostos.

"Se tivéssemos mais tempo de desenvolvimento, o jogo poderia ter ficado mais interessante, com mais elementos, o que aconteceu por exemplo no jogo "No Limite", que foi lançado logo em seguida", afirmou o desenvolvedor.

O jogo ainda pode ser encontrado em sites não oficiais do reality, pela internet.

Veja também

Venezuela "Nunca" houve acordo para entregar fundos bloqueados a Maduro, diz oposição