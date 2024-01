Notebook gamer: Dell apresenta nova linha desenvolvida especialmente para os jogadores

A- A+

Com a previsão de ser fabricado no Brasil, o novo notebook Alienware m16 R2 foi apresentado nesta segunda-feira (8) pela Dell ao público gamer. Desenvolvido para atender os jogadores, o notebook foi projetado com as novas gerações de processadores Intel Core Ultra H e placas de vídeo NVIDIA GeForce RTX da Série 40.

O novo modelo traz importantes alterações no design para quem utiliza o produto para jogar. Entre elas, a remodelação da solução de resfriamento Cryo-tech e o reposicionamento da iluminação traseira, que passou a ser embutida ao redor do touchpad.

Para maximizar o desempenho, o Alienware m16 R2 contará com duas ventoinhas ultrafinas e quatro heatpipes de cobre. Juntos, eles garantem um fluxo de ar 2x mais eficiente em comparação com a geração anterior do notebook.

Com um chassi menor, o notebook ganhou ainda um aumento na área de palmrest e no touchpad, além da possibilidade de abertura da dobradiça em até 180 graus. A capacidade da bateria também foi ampliada, totalizando 90Whr.

Nova versão teve o touchpad reformulado | Foto: Divulgação

Já outras características, como a customização por tecla e o uso de alumínio anodizado na tampa e na parte traseira do notebook, foram mantidas como na versão anterior.

Com relação ao desempenho, o novo Alienware apresenta compatibilidade com a tecnologia NVIDIA DLSS 3.5. Por meio dela, é possível utilizar inteligência artificial para garantir uma maior qualidade de imagem e mais quadros por segundo. Já a tela possui resolução QHD+ (16:10) e taxa de atualização de 240Hz, com o formato de áudio Dolby Atmos.

“O novo sistema térmico do Alienware m16 R2 foi projetado para ser mais eficiente ocupando menos espaço. Estamos trazendo para o Brasil um equipamento que vai, mais uma vez, entregar o desempenho a ser batido na categoria, ao combinar as últimas gerações de processadores e placas de vídeo em um projeto customizado com o DNA da marca e a vocação para entregar máxima performance”, explicou o gerente de Produtos Gaming da Dell Technologies no Brasil, Leandro Venditti.

Apesar de ainda não ter data de lançamento confirmada, o novo modelo da Dell deverá estar disponível para os consumidores brasileiros ainda em 2024. O preço estimado ainda não foi divulgado.

