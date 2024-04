Notes: conheça os detalhes da nova rede social que será lançada pelo TikTok

A- A+

Responsável pelo desenvolvimento do TikTok, rede social que soma mais de 1 bilhão de usuários ativos mensalmente em todo o mundo, a ByteDance deverá expandir seu público em breve com o lançamento de uma nova rede social.

Batizada de Notes, ela será focada no compartilhamento de imagens que poderão ser postadas com legendas, se assemelhando ao que hoje existe no feed do Instagram.

A novidade foi anunciada oficialmente por meio do TikTok na terça-feira (9). Com uma notificação na rede social, os usuários foram informados sobre o lançamento da nova plataforma.

Usuários poderão escolher se desejam ou não compartilhar posts do TikTok na nova rede | Foto: TikTok/Reprodução

No aviso, foi comunicado que as publicações realizadas pelo TikTok e que contêm apenas fotos poderão ficar disponíveis no Notes. De acordo com a notificação, essa publicação será padrão. No entanto, ela poderá ser desabilitada pelo usuário caso ele deseje.

Em imagem de divulgação vazada, é possível observar que as fotos poderão ser publicadas no Notes com uma legenda, assim como acontece no Instagram. Por enquanto, os avisos são apenas um preparo dos usuários para a chegada da nova rede social. Até o momento, a ByteDance não informou quando ela estará efetivamente disponível.



