Nova função do Whatsapp é criticada por favorecer infiéis; saiba o porquê A atualização do aplicativo de mensagens foi lançada nesta quinta-feira (30)

O Whatsapp lançou nesta quinta-feira (30) uma atualização de sistema nos celulares que permite esconder conversas. A função está sendo criticada nas redes sociais por seu potencial para encobrir traições.

Antes desta atualização, o aplicativo permitia apenas proteger conversas com as senhas do aparelho celular (senha, digital ou facial). Era possível ainda ocultar conversas, mas elas podiam ser acessadas sem código de proteção.

Nas redes sociais, o aplicativo está sendo relacionado a casos de infidelidade de famosos, como Neymar e Chico Moedas.

"Ele continua criando caminhos para a desonestidade nos relacionamentos", comentou o @surasongs no X.

Apsar da nova função permitir que seja vista a "pasta secreta", é possível só exibir o atalho para conversas ocultas após a inserção de uma senha.

Para aderir à atualização do Whatsapp é preciso que a conversa escolhida já esteja oculta. Após isso, basta clicar no ícone de três pontinhos no topo direito da tela e clicar em configurações de conversas ocultas para selecionar a função do código secreto.

