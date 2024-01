A- A+

Novo recurso do Instagram informará sobre data de aniversário dos usuários; confira detalhes Função foi anunciada durante evento realizado em São Paulo, nesta quinta-feira (30)

Receber um lembrete sobre a chegada da data de aniversário de um amigo: disponibilizada por muitos anos pelo Facebook, a função voltou a ser requisitada pelos usuários de outras redes sociais recentemente. Para os que sentem nostalgia da notificação, ela será disponibilizada pelo Instagram em breve.

A novidade foi anunciada pela Meta durante um evento nesta quinta-feira (30). De acordo com a empresa, a função deverá ser lançada ainda neste ano. Com ela, o usuário contará com efeitos especiais para anunciar a chegada da data comemorativa.

O compartilhamento permitirá que seus seguidores sejam avisados sobre o aniversário, assim como acontecia no Facebook. No entanto, outros detalhes sobre a nova ferramenta ainda não foram disponibilizados pela Meta.

No Brasil, outra função deverá ser liberada neste ano para os usuários da rede social. Se trata dos "Recortes", que permitem a criação de figurinhas personalizadas baseadas em imagens da galeria.

Para tal, o aplicativo realiza o recorte automático da foto e disponibiliza a figurinha para ser utilizada nos stories ou na criação de reels.

Até o momento, a ferramenta tem sido liberada de forma gradual para quem usa o Instagram. No entanto, a previsão é de que ela chegue a todos os usuários da rede social em breve.

Recentemente, outras funções foram liberadas pelo Instagram no Brasil. Entre elas, a personalização do ‘’Sua Vez’’, que permite aos usuários compartilharem experiências entre si. Confira aqui o passo a passo para utilizar a ferramenta.



Outra novidade que já está em testes é o Flipside, que permite a criação de um perfil alternativo vinculado a conta principal do usuário. Além disso, o Instagram também vem liberando uma série de novidades para o uso da rede social por adolescentes.



Neste ano, algumas regras foram modificadas para garantir uma maior proteção para os menores de idade. Entre elas, o destaque é na limitação de conteúdo potencialmente ofensivo e restrição nas mensagens diretas.



Veja também

Pagamento Grupo João Santos anuncia quitação do FGTS atrasado de 20 mil trabalhadores