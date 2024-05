Novos iPads já estão disponíveis no Brasil; confira os preços e detalhes dos modelos

A- A+

Apresentados oficialmente no início deste mês, os novos iPads lançados pela Apple já estão disponíveis para compra no Brasil. Os modelos da linha Pro e Air podem ser encontrados por valores que variam entre R$ 6.999 e R$ 31.499, dependendo das configurações escolhidas pelo consumidor.

Entre as novidades apresentadas, as novas versões foram desenvolvidas para serem mais finas. No modelo Pro, voltado para o uso profissional, a espessura é de apenas 5,1 mm na versão de 13 polegadas. Já na versão de 11 polegadas, a espessura é de 5,3 mm.

Assim como na versão Pro, o iPad Air também está sendo comercializado em versões com 11 e 13 polegadas. Essa é a primeira vez que o modelo foi desenvolvido com dois tamanhos.

Cores do novo modelo de iPad | Foto: Apple/Divulgação

Outra novidade do Air é a presença do chip M2, que, em conjunto com a CPU, GPU e a Neural Engine permite uma melhoria no processamento das atividades. O aparelho também é equipado com uma câmera frontal horizontal ultra-angular de 12 MP e está disponível nas cores: azul, roxo, estelar e cinza-espacial.

A versão menor pode ser encontrada a partir de R$ 6.999, enquanto o iPad Air de 13 polegadas está disponível a partir de R$ 9.499. Ambos os modelos estão à venda em configurações de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.



Câmera horizontal é uma das novidades dos aparelhos | Foto: Apple/Divulgação

Já o iPad Pro pode ser comprado com uma memória interna de até 2 TB. O modelo também está disponível nas cores azul, roxo, estelar e cinza-espacial. Outra novidade da versão profissional do dispositivo é a presença da tecnologia OLED nas telas que passaram a ser de Ultra Retina XDR, mesmo material utilizado nos iPhones.

A versão Pro também foi equipada com um chip M4, que auxilia no gerenciamento de atividades que utilizam a inteligência artificial sem aumentar o consumo de energia ou diminuir o desempenho do aparelho.

O aparelho está disponível a partir de R$ 12.299 em sua versão de 11 polegadas. Já o modelo de 13 polegadas varia entre R$ 15.899 e R$ 31.499, dependendo das configurações.

Os dispositivos podem ser comprados em lojas físicas ou no site da Apple Brasil que está disponível neste link. Também é possível encontrar os aparelhos em lojas parceiras da empresa.



