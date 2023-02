Novos notebooks da linha Galaxy Book 3 também são revelados pela Samsung

A- A+

A Samsung aproveitou o Galaxy Unpacked para anunciar não apenas dos novos celulares da linha Galaxy S23, mas também a terceira geração do Galaxy Book. Durante o evento, que aconteceu na quarta-feira (1º), em São Francisco, nos Estados Unidos, a sul-coreana apresentou os novíssimos notebooks Galaxy Book 3 Ultra, Book 3 Pro 360 e Book 3 Pro.

Mantendo um design semelhante aos seus antecessores, os novos computadores portáteis ganharam atualizações, principalmente na parte interna e nas telas.

Novo Galaxy Book 3 Ultra da Samsung. Foto: Samsung/Divulgação

Destaques da ficha técnica

O primeiro ponto de destaque dos novos Galaxy Book está na presença do mais recente processador Intel de 13ª geração. A Samsung afirma que, pela primeira vez em seus notebooks, o Display Dynamic AMOLED 2X, usado na linha de smartphones premium Galaxy, passa a ser equipado nos modelos Galaxy Book 3 Ultra e Pro.

Sua resolução 3K (2880x1800) promete mostrar mais detalhes em uma taxa de atualização de 120 Hz. Os tamanhos dos displays variam entre 14 e 16 polegadas, dependendo do aparelho escolhido.

Para quem optar pelo modelo Ultra, as surpresas da ficha técnica são ainda mais felizes. Ele vem equipado com um chip i9 da Intel, além da GPU da Nvidia, Geforce RTX 4070 (ou 4050), único da categoria com o equipamento.

Para o Galaxy Book 3 Ultra e Pro, a Samsung também promete uma melhora na qualidade do áudio, com um novo sistema de alto-falantes quádruplos que oferece notas altas e nítidas, além de graves ricos. Os notebooks também contam com microfones duplos com qualidade de estúdio, juntamente com cancelamento de ruído.

Disponibilidade

O Galaxy Book 3 Ultra estará disponível na opção de cor Grafite de 16 polegadas, já o Galaxy Book 3 Pro estará disponível nas opções de 14 e 16 polegadas, nas cores Grafite e Creme, enquanto o Galaxy Book3 Pro 360 estará disponível apenas em 16 polegadas, mas contará com opção de conectividade 5G.

Segundo a empresa, as versões Pro e Pro 360 estarão disponíveis a partir de 17 de fevereiro, e o Ultra a partir de 22 de fevereiro, para alguns mercados selecionados, mas ainda não há informações sobre o preço e a disponibilidade deles no mercado brasileiro.

